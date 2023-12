Anne Igartiburu se pone melancólica ante sus primeras campanadas desde casa

Anne Igartiburu se ha puesto melancólica a menos de dos semanas de las campanadas. La presentadora, por primera vez desde 17 hace años, va a tomar la uvas en casa, como hacía cuando era pequeña. Este 2023, RTVE ha decidido contar con Ramón Garcia, Ana Mena y Jenni Hermoso para dar la bienvenida a 2024 desde la Puerta del Sol.

Anne Igartiburu con José Mota en las campanadas Instagram

Anne Igartiburu ha quedado excluida de la cadena por segundo año consecutivo, a pesar de que el año pasado dio las campanadas con Ibai en Twitch. Por primera vez en 17 años, la periodista pasará con su familia la Nochevieja. "Me habéis preguntado durante muchos años qué haría cuando no presentara las Campanadas. Siempre decía: "Me quiero ir, me marcharé". Y ahora que ha llegado el momento, pues mira, fantástico. Veré las Campanadas desde casa como hacía cuando era pequeña", declaró la televisiva hace unos días sobre el asunto.

Anne Igartiburu junto a Lorenzo Caprile preparando las campanadas Instagram

A pesar de sus palabras, Anne no ha podido evitar ponerse melancólica y ha compartido con todos sus seguidores de Instagram algunos de los momentos más inolvidables de sus campanadas. "Hace 7 años, Caprile me preparaba mi vestido de Campanadas más especial", ha escrito la presentadora junto a una fotografía en la que aparece embarazada de su hijo Nicolás. En otra historia, ha añadido otra foto de sus campanadas con José Mota, junto al siguiente texto: "Ahí también estaba “embarazada” en la distancia. Y "di a luz" a los 6 días". La periodista se refiere a su hija Carmen, que adoptó en 2013 en Vietnam. Era la segunda vez que Anne se convertía en madre a través de la adopción ya que, en 2001, adoptó a Noa en la India.