Anne Igartiburu: «Compartiría un salmorejo con Chris Martin»

«Estoy aquí con peques, piscina, cambia esto, cambia lo otro, duchas...». Cuando Anne Igartiburu (Ellorio, 1969) se confiesa con nosotros es otra madre más en plena zapatiesta estival. No hay meseta para la presentadora y gurú del «hola corazones», que tras el inesperado destierro de las últimas Campanadas de TVE, ha sorprendido este año con su exitoso desembarco en Antena 3, con trabajadas imitaciones de Thalia o Amaia en el concurso «Tu cara me suena». Como también cotiza como coach –suyo es el podcast «Un latido de más»–, aún le ha cundido el calendario para escribir un libro de autoayuda, «La vida empieza cada día: 366 reflexiones para estar presente», de ediciones Aguilar. Este verano, ademas de seguir con sus charlas motivacionales con expertos en bienestar, relaciones y desarrollo humano, como Marián Frías o Silvia Llop, ha continuado al frente del eterno «Corazón» de la cadena pública sábados y domingos, donde debutó un 7 de julio de 1997. Tres hijos (Noa, de 22, Carmen, de 12 y Nicolás, de 7) y 26 años después de ese chupinazo profesional, la comunicadora vasca sigue centrada en afrontar la vida como viene. A la espera de nuevos proyectos profesionales, y con la incógnita de su retorno a la Puerta del Sol, Anne hace una declaración de buenas intenciones en sus redes: «Pon de tu parte lo que puedas y acércate a cada instante a los que anhelas...porque tiza abriéndote a las infinitas posibilidades la vida nos muestre lo que nos tiene preparado», Nuestras preguntas también estas listas. Doce. Como las uvas.

Triunfas durante 26 años en Televisión Española gracias a…

Un fantástico equipo que lo da todo, día a día, hora a hora, directo a directo, año tras año, con una increíble profesionalidad.

Tu mayor referente profesional en estos dos lustros y medio.

Raffaella Carrá.

Además de Rafaella, has trabajado con José María Ínigo, Juan y Medio, Matías Prats, Laura Valenzuela, Paula Vázquez. La lista de estrellas televisivas es infinita. ¿El compañero del que más has aprendido, Anne?

He aprendido de muchos compañeros, pero sobre todo del trabajo en equipo. Me enseñan tanto las personas que me rodean.

Una cualidad de tu madre, que era maestra y a la que perdiste cuando solo tenías 17 años, que has heredado.

La curiosidad.

Creciste en un pequeño caserío en Ellorio (Vizcaya)...¿Qué trabajos de los que hacías en aquella época aún te atreverías a afrontar?

Cultivar el huerto, por ejemplo.

Ser madre de tres criaturas es...

Un auténtico maratón.

Si te proponen unas nuevas Campanadas en TVE con, por ejemplo, Ramón García, que acaba de volver y con mucho éxito con «El Grand Prix», les contestarías que...

Ramón es el mejor compañero.

Una estrella internacional con la que compartirías un salmorejo.

Me encanta Chris Martin.

Este verano, el corazón te llama a ir a ver...

A los Red Hot Chilly Peppers y a LP, Laura Pergolizzi, una cantante italiana muy original en su atuendo.

Lo más valioso que te ha aportado un amor en tu vida.

El amor.

Un hábito saludable por recomendar y uno que te has propuesto cambiar lo antes posible.

La Meditación. Me queda dedicar más tiempo a cosas que me apasionan, como algunos hobbies.

Presentas un programa de corazón y nadie te ha hecho un muñeco de madera. ¿Cómo se consigue eso?

A mí claro que me critican, como a todo el mundo. Cuando más te expones, más probabilidades tienes de que hablen de ti: unas veces hablan bien y otras, hablan menos bien. La vida misma.