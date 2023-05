Antonio David se pronuncia sobre la polémica de Raquel Bollo en 'Sálvame': "Rocío Carrasco sí les servía como mujer maltratada"

La polémica y espontánea intervención de Raquel Bollo durante la tarde de este martes en 'Sálvame' ha generado un gran revuelo en las últimas horas. Y no es para menos, ya que la colaboradora de Telecinco ha arremetido contra la cadena y contra el citado programa después de que Rocío Cortés, hija de Chiquetete, acudiese como invitada a 'Sálvame'.

Por su parte, Antonio David Flores ha querido pronunciarse al respecto a través de su canal de Youtube: “Esto que ha ocurrido esta tarde en ‘Sálvame’ me parece una absoluta aberración. Esto es motivo más que de peso para que cierren definitivamente 'Sálvame'. Aquí ya se han cruzado todas las líneas rojas, se han saltado por completo el código ético impuesto en la última junta general de accionistas y ‘Sálvame’ sigue haciendo lo que le da la gana. No te respetan Borja Prado, no respetan a la cúpula de Mediaset. Espero que este contenido lo vea la familia Berlusconi porque es una absoluta vergüenza”, ha comenzado diciendo el malagueño.

Antonio David en su canal La Razón Youtube

“A ellos sí les servía Rocío Carrasco como mujer maltratada, pero no les ha servido la protección a una mujer que sí ha sido maltratada... Es la utilización de la violencia de género de una forma selectiva, mediante el negocio apoyado por los políticos. Lo que ha sufrido Raquel Bollo esta tarde es acoso, lleva recibiéndolo desde hace mucho tiempo pero lo que hemos visto hoy es la consecuencia de ese acoso, cuando una persona explota”, ha expresado contundente Antonio David.

Además, ha comparado el caso de Raquel Bollo con el de su ex, Marta Riesco: “Les recuerdo a todos que a Marta Riesco, por menos, por la milésima de lo que ha dicho esta tarde Raquel Bollo en ‘Sálvame’, fue motivo suficiente para echarla bajo un despido disciplinario. Por haber estado sometida a un acoso en un evento, acudiendo a un evento como periodista y pedir el auxilio de Borja Prado, presidente de la compañía Mediaset España. Vamos a ver qué hace ‘Unicorn’ con Raquel Bollo. Si la van a proteger o no y vamos a ver qué va a hacer Mediaset con Raquel Bollo, si la echan o no“, concluye.