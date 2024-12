Antonio Matos sigue roto: las emotivas palabras del viudo de Caritina Goyanes

Este verano ha sido una pesadilla para la familia Goyanes. El pasado mes de agosto fallecía Carlos Goyanes de un infarto, para 19 días después sucederle lo mismo a su hija mayor, Caritina Goyanes. El clan se sumió en la tristeza, especialmente tras este segundo revés que Cari Lapique, viuda y madre, encajó con profundo dolor, pero sacando fuerzas de donde no existía para estar al lado de su hija Carla, quien estaba hundida tras las dos pérdidas. También al lado de Antonio Matos, su yerno, quien se ha quedado viudo con dos hijos a su cargo: Pedro, de 13 años, así como ‘MiniCari’, de 10 años. Yerno y suegra han demostrado tener un vínculo muy especial en medio de la adversidad, siendo varios los gestos de ella hacia él en estos duros momentos. Así se la vio acompañarle, por ejemplo, al primer día de colegio de sus hijos semanas después de la muerte de su madre. Ahora él, con la tragedia algo más asimilada, ha querido romper su silencio para recordar a su amada cuatro meses después de decirle adiós.

Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes Gtres

Caritina Goyanes fallecía el 26 de agosto a los 46 años de una crisis cardiaca que resultó fulminante. Cuatro meses después, su viudo, Antonio Matos, ha roto su silencio concediendo una entrevista a la revista ‘Hola’. En ella explica cómo está luchando día a día por continuar con el sueño que suponía la empresa de catering que levantó su esposa, SixSens: “Fue la vida. Lo di por hecho desde el minuto uno. Debía continuar con el legado de Cari. SixSens era su segunda familia y un motor importante de nuestros ingresos. Había que seguir con el negocio”, reconocía, a la vez que subrayaba que “Cari montó un negocio con muchísima dedicación. Trabajo. Tiempo. Porque lo que había construido en SixSens era su segunda familia que, muchas veces, le quitaba también tiempo a la primera. Ella se dedicó en cuerpo y alma”, destaca con emoción su viudo cuatro meses después de su inesperada pérdida.

Aunque Antonio Matos ha tomado los mandos de la empresa de catering de Caritina Goyanes, continúa también con su correduría de seguros. Es más, ha unificado sus trabajos y ha llevado la oficia al obrador donde se preparan los manjares del catering. Allí detalla cómo “coordino y ayudo, y consulto y pruebo. Muchas horas al día y pocas de sueño. Ahora mismo, estoy haciendo un esfuerzo extra para calmar un poco la tempestad y poner en marcha todo lo que Cari tenía en mente”. Un trabajo que él continuará para dejárselo en un futuro a sus hijos, quienes presumiblemente seguirán sus pasos: “Van a pasar bandejas los dos, tenlo claro. En cuanto cumplan los 16 años. Ellos ya lo tienen asumidísimo. Siempre se lo dijo su madre”, anuncia cómo quieren transmitirle el valor del esfuerzo y el trabajo, antes de tener pretensiones de dirigir la empresa.

Cristina Goyanes y Antonio Matos Redes Sociales

Antonio Matos ha terminado su entrevista con la citada revista recordando a Caritina Goyanes, a quien hecho profundamente de menos y en quien piensa constantemente: “Prefiero pensar que Cari está en un sitio mejor. Que su padre la llamó porque la necesitaba con él a su lado. Ahora, solo puedo mirar al cielo y decir: ‘Amor, échame una mano’”. Se refiere a sus hijos, también al trabajo, pero especialmente para soportar su ausencia. Se refugia en la rutina para no pensar demasiado, pero en ocasiones reconoce que es difícil: “Tener la cabeza muy ocupada es buenísimo para no pensar en el drama. Eso es así. Porque doler, duele. ¡Duele mucho, joder! Pero, ¿para qué quedarme en el dolor? Además, si no pensara en todo lo que tengo que hacer, estaría peor. Estaría dándole al tarro todo el día”, reconoce, pues “quiero pensar en positivo” y recordarse la suerte que ha tenido en la vida por poder disfrutar de una mujer con ella, que le ha dado dos hijos maravillosos, aunque ahora le toque llorar porque no está.