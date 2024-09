Misa funeral por los Goyanes: Cari Lapique, rota, se vuelca con su yerno en el último adiós a Caritina

Cari Lapique no levanta cabeza, después de sufrir el peor verano de su vida. El pasado mes de agosto no pudo ser más trágico para ella, al tener que despedirse del gran amor de su vida, Carlos Goyanes, así como de su primogénita, Caritina Goyanes. El 7 de agosto se tiñó de negro para la familia al completo, cuando el empresario perdía la vida en Málaga, rodeado de sus seres queridos en plenas vacaciones. Lo hacía mientras descansaba, a consecuencia de un problema cardiaco. La misma afección del corazón que les asestó un nuevo golpe tan solo 19 días después, cuando falleció Caritina a los 46 años, dejando a dos hijos y un marido destrozados. También a su hermana, Carla Goyanes, y su madre, que este lunes vuelven a sacar fuerzas de donde no las encuentran para unirse a llorar sus pérdidas y darles el último adiós.

Madre e hija recibieron sendos golpes con profundo dolor, aunque son muchos los que quisieron dejarle claro que no están solas en su duelo. Como así se hizo en el funeral conjunto en el tanatorio de La Paz de Alcobendas, este lunes 23 de septiembre los seres queridos de la familia han vuelto a hacer piña en la Iglesia de San Agustín de Madrid. Allí han arropado al viudo de Caritina, Antonio Matos, con el que se han volcado este difícil mes para afrontar los pequeños retos del día a día, como llevar a sus hijos al colegio.

Como así sucedió con el multitudinario funeral en el tanatorio, el templo madrileño se ha vuelto a llenar de rostros conocidos, todos compungidos por el dolor. Así aparecía Nuria González, íntima amiga de la familia, que acaba de perder a su marido, Fernando Fernández-Tapias, y que acudía acompañada de sus hijos. También quiso dar sus condolencias y servir de consuelo en tan duras circunstancias la periodista Marina Castaño, el cantante Juan Peña, la experta en belleza Maribel Yébenes o la relaciones públicas Fiona Ferrer, siendo los primeros en llegar.

No fueron, ni mucho menos, los únicos en dar el pésame y sostener a Cari Lapique y Carla Goyanes en su dura despedida. También acudieron a la cita Alberto Cortina con Elena Cue, Alberto Alcocer, Roberto Torretta, Daniel San Martín, Patricia Cerezo con Kiko Gámez, Pepe y Marta Barroso, Naty Abascal, así como otros muchos íntimos de la familia Goyanes, que no estaban dispuestos a dejarles desamparados en su duelo.