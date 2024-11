La aplaudida actitud de Aitana desde Valencia por lo que está haciendo por las víctimas de la DANA: "Eso también es ser artista"

Fiel a su discreción, Aitana lleva desde hace días colaborando con uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA. Y lo está haciendo desde el anonimato. Sin embargo, hay una cuenta de Instagram que ha hecho pública esta solidaridad de la cantante. Julio Braceli, que se está encargando de contar la actualidad desde la zona 0 -en concreto, desde el municipio de Catarroja, que es donde reside-, ha querido que todo el mundo sepa cómo Aitana Ocaña se está implicando.

"La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero para mí es de justicia y no puedo callarme, lo tengo que contar, porque es increíble. Aitana, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo tenía muy pocas reproducciones y no era ultraviral me escribió", destaca. Braceli asegura que la artista se ha movido no solo ella sino también sus familiares, para poner a disposición de los afectados todo lo que tienen: "Siempre desde el anonimato total, todos los días, me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella... Su padre increíble, su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar con todo su equipo un fin de semana entero y nadie se ha enterado".

"Con Aitana he tenido la suerte de estar en contacto porque ha dado mucha visibilidad y está ayudando un montón de pueblos a que llegase mucha información y a poder conectarlos con soluciones de problemas heavys, como el de las botas de agua", añade Braceli. Además, destaca que "Aitana ha sido ultracariñosa. Honestamente hoy he tenido la suerte de poder descargar un tráiler de 17 pallets de productos de primera necesidad, y ella no quería que se sepa, pero para mí es de justicia". "Eso también es ser artista", ha añadido.