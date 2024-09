¡Arde Troya! Bárbara Rey sube una foto con su hijo y se enfrenta a un aluvión de críticas: su respuesta

Qué la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr es problemática, es algo de conocimiento público, hasta el punto de que la exvedetteha demandado a su hijo acusándole de varios delitos, entre ellos, "robo, violación del derecho al honor o divulgación de secretos y calumnias". Es más, Rey llegó a afirmar de Ángel Cristo Jr que lo quería "pero lejos" de ella.

Sin embargo, ha abierto el baúl de los recuerdos y ha subido a su cuenta de Instagram una foto con él tras esquiar en los Alpes franceses cuando él tenía 27 años-ya ha llovido mucho-. "En los Alpes franceses con mi hijo Angel Cristo. Un viaje muy bonito" ha escrito la mediática.

No obstante las respuestas de los internautas no han tardado en llegar y han sido varios los que le han recriminado que en plena batalla legal con Ángel Jr compartiese una imagen con él.

Su respuesta

Bárbara Rey no se ha quedado callada y ha querido hacer frente a las críticas, también en sus redes sociales, en la que ha subido una imagen de ella con un extenso texto: "Me veo en la obligación de aclarar alguna cosa, ayer puse una fotografía con mi hijo Angel Cristo, que tiene 27 años, momentos en los cuales estábamos muy bien como se puede ver en la fotografía", ha comenzado. Posteriormente ha hecho alusión "al revuelo que se ha montado por poner una foto con mi hijo". " Queda claro es mi hijo, lo demás está por ver si es verdad o mentira, pero que es mi hijo está clarísimo que es cierto, ¿no?"ha reiterado.

A continuación, Rey ha expresado el cariño y los recuerdos significativos que le evocan esa imagen y ha revindicado su derecho a exponer imágenes con Ángel Jr: "El hecho de poner la foto es porque me gusta, porque es muy bonita, tengo miles de fotos preciosas con él y creo que tengo todo el derecho a poner fotografías con mi hijo, con mi hija y no tiene porque ser ningún tipo de acontecimiento a nivel de prensa, ni nada extraño".

La exdomadora de leones ha reconocido que su relación no pasa por su mejor momento pero que él "sigue siendo mi hijo, y si tengo ganas de poner una foto con él, lo haré las veces que me dé la gana, respetaré las opiniones, a otros los bloquearé, porque no tengo ganas de contestar a nadie, que diga cosas muy desagradables y tampoco a la prensa".

Finalmente, ha enfatizado que pese a todo guarda buenos recuerdos con Ángel Jr. ""Solo se trata de una fotografía de 1998, cuando mi hijo estaba estudiando en los Alpes franceses y al mismo tiempo esquiando como se puede ver por el atuendo. Son recuerdos momentos que he vivido con mi hijo que han sido bonitos, nada más. Buenas noches", ha zanjado.

Por su parte, su hijo, no se ha pronunciado sobre este último gesto de su progenitora.