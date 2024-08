Bárbara Rey: "Siento muchísimo que Alain Delon haya fallecido"

La muerte de Alain Delon no ha dejado indiferente a Bárbara Rey. La española y el actor francés mantuvieron un tórrido romance a mediados de la década de los setenta que ocupó portadas en revistas de todo el mundo. Fue una relación a distancia, se veían habitualmente en París, a donde ella viajaba con una cierta frecuencia. Pero aquel amor casi a escondidas no tuvo mayor recorrido.

Hoy, la actriz muestra su tristeza cuando le pregunto cómo se siente al conocer el fallecimiento de un hombre al que conoció casi por casualidad en las calles de Madrid: «Siento muchísimo que haya fallecido, pero han pasado muchísimos años desde que estuvimos juntos. Te puedo decir es que hace mucho que no teníamos contacto, pero me causa pena su muerte».

Precisamente, a finales de agosto del 2020, Bárbara subía un mensaje en sus redes sociales, demostrando que los recuerdos se removían en su interior cuando Alain acababa de ser intervenido en el quirófano de un hospital parisino a consecuencia de un problema de corazón. Entonces, confesaba que «esta noche estoy muy triste, mi amigo Alain Delon está muy grave, le pido a Dios que se mejore y salga adelante. Hace tiempo que no tengo contacto con él, pero sigo teniéndole un gran cariño. Entre 1974 y 1976 tuvimos un romance en el que nos quisimos y respetamos, y después quedamos como amigos. Para mí todo fue motivo de alegría cuando le iba bien, y de pena cuando era a la inversa». Acompañaba el texto con una foto en blanco y negro en la que se ve a los dos paseando por las calles de Madrid. Por mucho que intentaron ocultar aquel romance, los paparazzi les pillaron en distintas ocasiones, tanto en Francia como en España.

Alain Delon (born in 1935), French actor. Jacques Citles Roger-Viollet via AFP

La historia de cómo se conocieron es la siguiente. La misma Bárbara me lo contó en una entrevista que le hice en el pasado: «Alain rodaba en Madrid la película “El Zorro”. Mi hermana y yo paseábamos por las calles de la ciudad y vimos unos camiones de producción. Y allí estaba Delon. Mi hermana le señaló, nerviosa, me dijo que era guapísimo y le contesté que no le mirara. Pero poco después se nos acercó un hombre y nos dijo que Alain deseaba conocernos. Fuimos y nos tomamos un té con él en su caravana. Yo estaba que no me lo creía… Nos pidió nuestros teléfonos y esa misma noche quedamos para ir a bailar a una discoteca. Alain tuvo el detalle de sacar a la pista a mi hermana… Allí nació una sincera amistad que llegó a convertirse en un romance entre él y yo».

El recientemente fallecido Carlos Ferrando trabajaba en esa discoteca y fue espectador de primera fila la noche en la que empezó a fraguarse un romance que derramaría ríos de tinta en la prensa de la época. El periodista me contó que «me quedé de piedra al verles entrar en la sala, nadie tenía ni idea de que Bárbara y Alain fueran amigos. Ese hombre me volvía loco. Era guapísimo y encantador. Y no veas lo bien que bailaba… Era un espectáculo contemplarle».

Pero años más tarde, en otra entrevista, esta vez en el programa de Cuatro «All You Need is Love» presentado por Risto Mejide, la actriz sorprendió al manifestar que «no me hubiera gustado ver a Alain desnudo nunca, y no por un defecto x, es que no me provocó nada. Para eso, mejor no verle». Puede que no le provocaría ninguna emoción, pero estuvo dos años saliendo con ese hombre.

En los años setenta, la murciana era una mujer explosiva que volvía locos a los hombres. Icono sexual y con un cuerpo espectacular, no extraña que Delon se quedara embelesado al conocerla. Él era también un «sex symbol» y levantaba pasiones entre las féminas de medio mundo. La mezcla despertaba envidias por todos lados. Y no en vano, porque estamos hablando de dos de los famosos más guapos del planeta.