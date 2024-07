Bárbara Rey demanda a su hijo Ángel Cristo por robo y otros muchos delitos

Bárbara Rey se ha cansado de avisos y finalmente ha dado el decisivo paso de demandar a su hijo, Ángel Cristo. Durante las últimas semanas ha estado trabajando junto a sus abogados en la redacción de un escrito en el que se recogen sus argumentos para sentar a su vástago frente a un juez, después de iniciarse una batalla mediática con amargos cruces de acusaciones. Pero más allá de los reproches personales que tiene aún al filo de la lengua, lo cierto es que hay asuntos mucho más graves que ahora serán tratados con la mediación de la justicia. Un escrito de 180 páginas en el que la vedette acusa a su hijo de robo, además de otros presuntos delitos entre los que destaca la intromisión a la intimidad, la vulneración a su derecho al honor, así como por revelación de secretos, calumnias e injurias. Va a por todas.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Lo que más preocupa a la artista es que le han desaparecido documentos importantes y considera que el responsable no es otro que su hijo. De hecho, en la demanda que ha presentado ya contra él mantiene que este material tiene contenido de alto voltaje y que él ya se estaría encargando de hacerle llegar a los periodistas alguna información sobre ello. Serían las fotografías que el propio Ángel captó siendo un niño, de su madre junto a el Rey Juan Carlos en actitud comprometida, al igual que aquellas otras con el cantante Frank Francés. “Mi hijo se aprovechó de la confianza que yo tenía en él para robarme los documentos y hacérselo suyos. Unos eran diapositivas, otros eran carretes que él reveló después de habérmelos robado”, mantiene Bárbara Rey en conversación con ‘Vanitatis’.

Es más, en esta conversación la vedette vuelve a poner en jaque el testimonio de su hijo y le niega como autor de dichas instantáneas. Pese a que él narrase con todo lujo de detalles cómo se realizaron las fotos al Rey Juan Carlos, ella mantiene que el fotógrafo real murió, de ahí lo que ella considera revelación de secretos, además del supuesto robo: “Él en ningún momento ha hecho ninguna foto de mí ni de nadie, el fotógrafo, por desgracia, ya ha fallecido, pero mi hijo nunca fue el responsable de tomar esas fotografías”. Por eso le acusa de mentir en sus entrevistas en televisión, de hacerse dueño de una parte de la historia en la que él no habría participado y que le habrían hecho cometer numerosos delitos a ojos de su madre y sus abogados. Así le han adjudicado, además del presunto robo, otros tantos por hablar de los asuntos más íntimos de la vida de su madre, dejándola en muy mala posición.

Ángel Cristo en '¡De viernes!' Mediaset

Pero ella tiene en su poder pruebas que desmontarían la versión planteada por Ángel Cristo. Las mismas que ahora le ayudan a sustentar su demanda contra él, como son las conversaciones de WhatApp, los correps electrónicos y las cartas que se han intercambiado durante su vida: “Tengo la costumbre de no borrar nada de lo que me mandan mis hijos y transcribir todo eso ha sido un trabajo larguísimo, por eso hemos tardado tanto en terminar la demanda, porque tenía que hacerse todo al detalle y bien hecho”, asegura la artista, que ha contado con la ayuda de Sofía Cristo en esta ardua tarea. Incluso su hija ha aportado sus propias pruebas para respaldar la versión que mantiene su madre en público y ahora también en los tribunales.

Un movimiento con el que Bárbara Rey quiere forzar a su hijo a mostrar lo que tiene en su poder que, para ella, no es nada, pues nunca ha existido nada: “Entonces se verá la verdad, se verá que no hay ninguna foto comprometida, que no hay fotos ni pornográficas, ni de alto voltaje, como él ha dicho y como muchos han dado a entender”. Y es que sus fotos con el Rey Juan Carlos no son tan ardientes como se ha creído y mostrarían una tranquila escena de ambos en un porche tomando el aperitivo: “Ya me contará a mí que tiene eso de escandaloso, lo es simplemente por la figura que aparece en las imágenes, no por las actitudes que tenemos nosotros, y encima él ha dado a entender que hizo fotografías de alto voltaje sexual a su madre y eso para él era maltrato, nunca jamás ha hecho ninguna fotografía y menos de alto voltaje sexual. Esas fotografías sexuales no existen y el fotógrafo que hizo las fotos que yo explico era un amigo mío que ya falleció y no podrá ir a los juzgados, pero sí que tenemos muchísimos testigos que van a corroborar toda nuestra versión”, detalla a ‘Vanitatis’.