Ángel Cristo se plantea escribir sus memorias y un libro sobre su paso por “Supervivientes”

Ángel Cristo Jr ha venido para quedarse en el foco mediático. Después de conceder una primera entrevista en la que no deja muy bien parada a su madre Bárbara Rey, el hijo de la vedette marchaba a Honduras para arrancar su nueva aventura televisiva en “Supervivientes”. Atrás quedan ya todas las semanas de polémica que protagonizó en uno de los realities más salvajes de la televisión, pero, lejos de detenerse aquí, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de escribir sus memorias en las que asegura que aún tiene mucho que contar sobre Bárbara Rey.

A día de hoy el exconcursante no tiene la menor intención de mantener ningún tipo de relación con su madre y así lo dejaba claro este lunes ante los medios: “Ella es mi madre y siempre la voy a querer... lejos de mí”, decía cerrando la puerta a cualquier acercamiento.

Ángel Cristo en 'Supervivientes 2024' Mediaset

Las últimas declaraciones de Ángel en televisión han llevado a la vedette a tomar cartas en el asunto y plantearse la posibilidad de ultimar la demanda contra su hijo. Ante esto Ángel Cristo ha recordado que todavía no ha terminado de hablar sobre Bárbara y desvela si podría seguir hablando de ella en unas posibles memorias: “Todavía soy muy joven”, expuso. Sin embargo, su pareja Ana Herminia no opina como él: “Yo sí quiero que las haga. Que haga sus memorias y que haga su libro de Supervivientes también. Sí quiero que las haga porque tiene una vida que creo que merece la pena ser contada. Que escriba, que escriba, que le va a venir bien. Hay que drenar”, apuntó ante un sorprendido Ángel que se plantea un nuevo camino a seguir.

Dejando claro que este no es ni de lejos el último capítulo de su historia familiar, el hijo de Bárbara Rey ha preferido no hacer más declaraciones sobre su madre. Ana Herminia, por su parte, no ha querido quedarse con la palabra en la boca y ha dedicado unas palabras a su suegra y su cuñada, Sofía Cristo: “Yo ya hablé. Yo fui muy clara y mantengo lo mismo. Es que se meten con mi hija, y cuando se meten con mi hija…”, advirtió la pareja de Ángel.