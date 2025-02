Así fue el tumultuoso divorcio de Demi Moore y Ashton Kutcher: de la infidelidad a los tríos

Demi Moore y Ashton Kutcher anunciaron su separación en noviembre de 2011. Dos años después, llegaría el divorcio debido a "diferencias irreconciliables".

Los pesos pesados ​​de Hollywood anunciaron su separación en noviembre de 2011 y presentaron oficialmente los papeles del divorcio dos años después. El ídolo de la pantalla Ashton atribuyó la ruptura a "diferencias irreconciliables".

Demi solicitó también una "manutención conyugal" y que el actor pagara sus gastos legales. El 26 de noviembre de 2013 Demi Moore y Ashton Kutcher firmaron el divorcio. Ella tenía 40 años cuando conoció al actor que tenía 25, a través de la cena organizada por un amigo en común. Por entonces, él presentaba Saturday Night Live, mientras que Moore estaba en medio de una gira de prensa vertiginosa para "Charlie's Angels: Full Throttle", que suponía su regreso como actriz.

Ashton Kutcher y Demi Moore larazon

En sus memorias, "Inside Out", Demi recuerda que "él tenía 25 años, yo 40, pero te lo aseguro: no lo notábamos. Estábamos totalmente sincronizados desde nuestra primera conversación". La pareja finalmente se casaba el 24 de septiembre de 2005 en su residencia de Beverly Hills, con más de 100 invitados presenciando sus votos, incluido el ex esposo de Demi, Bruce Willis. A pesar de su relación aparentemente perfecta, la pareja enfrentó numerosos escándalos, desde tríos hasta infidelidades así como la recaída de Demi en el alcohol.

Demicomparó su amor por Ashton con una "adicción", afirmando que era "más devastador que el alcohol porque me alejaba emocionalmente". Durante su matrimonio, Kutcher sugirió a la actriz introducir a una tercera persona en su dormitorio para darle vida a su vida sexual.