De Pamela Anderson sin maquillaje a Demi Moore, los looks más comentados de los Premios BAFTA 2025

No hay febrero sin alfombras rojas, y esta noche no ha sido menos. Después de la alfombra roja de los Premios Goya 2025 en Granada, esta noche ha sido el turno de los Premiso BAFTA 2025 en Londres sin presencia de la realeza. Tras la alfombra roja de los Premios Feroz, los Premios Gaudí 2024, los Grammy o los Goya, ahora le ha tocado el turno a la alfombra roja de los premios BAFTA en Londres, que nos ha dejado looks de lo más comentados, como Pamela Anderson de nuevo sin maquillaje.

La 78ª edición de los Premios de Cine de la Academia Británica ha tenido lugar esta noche en Londres. Una gala que premia algunas de las mejores producciones del cine británico e internacional. Esta celebración está considerada un preludio de los Oscar de 2025, la ceremonia precede a la entrega de premios en Los Ángeles, prevista para el 2 de marzo. 'Emilia Pérez', la película del director francés Jacques Audiard, se ha alzado este domingo con el premio BAFTA en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Según ha informado BBC, el filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, ha ganado el galardón imponiéndose así a las demás películas que competían en la misma categoría como 'La luz que imaginamos', 'Aún estoy aquí', 'Kneecap' y 'La semilla de la higuera sagrada'. Una noche de lo más especial, en que en la alfombra roja se han comentado mucho los looks de Pamela Anderson y Demi Moore.

Estos son los looks más comentados de la alfombra roja de los Premios BAFTA 2025.

Demi Moore con vestido de McQueen

Arrivals - EE BAFTA Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Pamela Anderson, sin maquillaje y nuevo coret de pelo, y vestido de Jacquemus

Britain BAFTA Film Awards 2024 Red Carpet Alberto Pezzali/Invision/AP Agencia AP

Ariana Grande de Louis Vuitton y joyas de Chaumet

Britain BAFTA Film Awards 2025 Red Carpet Alberto Pezzali/Invision/AP Agencia AP

Selena Gomez de Schiaparelli y joyas de Tiffany & Co

Arrivals - EE BAFTA Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Camila Cabello con vestido de Sabina Bilenko Couture

Arrivals - EE BAFTA Awards 2025 ANDY RAIN Agencia EFE

Una noche de lo más glamurosa, a la espera de los Premios Oscar del primer domingo de marzo.