Así funciona el microchip prodigioso que ha transformado a famosos y reyes

La palabra hormonas provoca siempre una sensación ambivalente en el lector. Inevitablemente asociadas con extrañas mutaciones en el organismo, no ha sido fácil para los profesionales de la lucha contra el envejecimiento el incorporar el concepto de implante de pellets de reemplazo hormonal en el abanico de la llamada oferta antienvejecimiento. Tienen sus defensores y los que no son lo tanto. Contamos el procedimiento.

Las llamadas hormonas sexuales, principalmente el estrógeno y la testosterona, comienzan a disminuir su frecuencia y eficacia a medida que envejecemos. ¿Por qué? Es el fatídico pez que se muerde la cola: cuando nuestro organismo empieza a detectar que ya no valemos para reproducirnos, envía mensajes a nuestro sabio cuerpo para ahorrar hormonas que son indispensables en el funcionamiento óptimo de nuestra fisiología, lo que amenaza, a su vez, al equilibrio y correcto funcionamiento de nuestra naturaleza, que ya denuncia los inevitables efectos secundarios de nuestro estéril envejecimiento con los irremediables efectos que la situación conlleva: la temperatura del cuerpo se desequilibra, cansancio y euforia se suceden sin sentido, el carácter se vuelve insoportable, se dificulta el descanso nocturno, ansiedad, depresión, tristeza, obsesiones… El aumento de peso y de volumen hacen inútil cualquier dieta y rutina de ejercicio, por espartano que fuera. El deseo sexual se vuelve apenas un recuerdo romantizado de otra época.

Máquina engrasada

Efectivamente, el cuerpo se vuelve un viejo motor que solo funciona a tirones, tardando en alcanzar temperatura y calentándose en exceso sin motivo aparente. Es que las hormonas no son más (ni menos) que traviesos angelitos que envían mensajes entre célula y célula, haciendo que funcionen como máquina bien engrasada. Lo malo es que el querubín acaba siempre transformándose en ángel caído, en diablillo enredador y el sistema se viene abajo. Aquel obediente, eficaz, eficiente y efectivo obrero especializado llevando ayuda humanitaria a la célula necesitada se transforma en perezoso y salvaje saboteador de la empresa común. Y es ahí cuando surge la protagonista de esta obra, la doctora Rebeca García (@drarebecagarcia en Instagram) . Granadina del emblemático distrito del Zaidín, no dudó en especializarse en Estados Unidos tras su licenciatura en Medicina. Ella implantó en España el llamado método O’Shot, que consiste en una terapia hormonal individualizada reemplazando, mediante un pellet o implante, a aquellos «angelotes químicos» a punto de transformarse en ángeles caídos, en hormonas biológicamente idénticas. De esta manera se evita «la extrañeza, el rechazo y los efectos secundarios que pudiera provocar en el organismo receptor un paquete hormonal sintético y/o no adaptado exhaustivamente a las necesidades de cada persona receptora», detalla.

Isabel Sartorius Gtres

Esta experta en este método pionero ha sido desde siempre consciente de las reticencias que cada novedad acarrea. Ha luchado con voluntad monolítica para dar a conocer y popularizar las bondades de un tratamiento que en Estados Unidos se ha popularizado. Desde aquel 2018 en el que abrió su primera clínica pequeñita en Chueca hasta su nuevo espacio en Madrid, la doctora Rebeca García ha añadido años a la vida de las personas. Y lo que es más importante: vida a los años, logaritmo de no fácil solución. Su tajante carácter, que reflejaba su inflexible determinación, ha ido suavizándose, equilibrando lo científico con lo humano.

¿Cómo se hace?

Pero vamos al grano: el equipo de Rebeca García coloca el pellet hormonal con una certera y pequeñísima incisión, sin dolor, con rapidez y suave anestesia local, bajo el abdomen o sus flancos, sin puntos, apenas con tiras de cinta estéril. El paciente ni se da cuenta del implante, y tras reposar entre dos o tres días, estará preparado para recibir el «chute» hormonal, que dura entre cuatro y seis meses.

En la clínica, la doctora García chequea exhaustivamente al paciente, evaluando su nivel hormonal, el grado de envejecimiento del sistema y su efectividad, reevaluando estos parámetros para posibles futuras inserciones. Los análisis de estradiol y progesterona son indispensables para las mujeres; obvia decirse que el PSA es indispensable para los hombres. O sea, el análisis previo es indispensable

Antonio Banderas inaugura la Navidad en Málaga María Alonso Agencia EFE

Y en una semana, a lo sumo, el paciente comprueba cómo su desequilibrio psicofísico va desapareciendo. Donde antes había apatía, ahora goza de una sana libido. y se elimina el mal humor y la tristeza sin motivo. Incluso parece que se ha cambiado el aceite a las articulaciones, y un nuevo líquido refrigerante circula por la tuberías del organismo, eliminando o minimizando los síntomas de la menopausia y andropausia.

Una férrea voluntad se apodera de nosotros. Los milagros no existen. Los dos litros de agua al día, la actitud positiva, la aceptación objetiva y serena de la realidad, más los veinte kilómetros caminados se nos hacen indispensables. Pero ya no es una obligación: es que nos sentimos mal sin nuestro ritual diario para llevar una vida sana.

De Sartorius a Antonio Banderas

Son muchos los famosos que han probado las bondades de los pellets hormonales. Presentadores como Jorge Javier Vázquez, políticos como el ministro Marlaska, empresarias como Isabel Sartorius, Carolina Molas e incluso el aclamado Antonio Banderas, que parece haber detenido el paso del tiempo y no deja de emprender siempre remando a favor de su querida Málaga. El chute de vitalidad que tienen muchos de nuestros famosos tiene su origen en estos implantes hormonales, que actúan mejorando la calidad de vida de quien se atreve a probarlos.