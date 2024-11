Mi madre me ha dicho que a sus 60 años no cambia (por nada del mundo) estas cremas antienvejecimiento

A lo largo de toda mi vida, me he dado cuenta de que mi experta de belleza favorita es mi madre. He presenciado cada momento en el que cambiaba los cosméticos de su rutina facial matutina o nocturna en base a lo que su piel necesitaba, como pasar de las cremas iluminadoras a los sérums antimanchas (entre multitudes de ejemplos más). Ahora, a sus 60 años, su imprescindible de neceser (tanto para el día como para la noche) son las cremas antienvejecimiento. En las últimas tres décadas ha investigado un sinfín de ítems para detectar la perfecta que disminuye la aparición de arrugas, aporta firmeza a la dermis o enfatiza la densidad de esta. Aunque haya encontrado errores en su camino, a día de hoy nunca prescindiría de sus cinco cremas antiedad favoritas que todas debemos tener en cuenta a partir de los 30 años. Eso sí, todavía no hemos descubierto el milagro que consiga eliminar los signos de la edad en su totalidad, pero sí los cosméticos ideales para suavizarlos, difuminarlos o prevenir su aparición.

Las mujeres 60+ están en plena búsqueda de las cremas antienvejecimientomás efectivas del mercado. El principal consejo para encontrarlas se basa en tener en cuenta todos los ingredientes que deben tener en su fórmula. Algunos de los más esenciales son la protección solar (los rayos de sol son el principal agresor externos que provocan los signos de la edad), el ácido hialurónico, los pépticos, los reincides o la vitamina C. Sabemos que al principio es una tarea tediosa o complicada identificar cuáles son las cremas antiedad más efectivas, por ello hemos seleccionado aquellas más socorridas (y que mi madre no cambia por absolutamente nada).

Crema antienvejecimiento, de Clarins (58 euros)

La crema Multi-Activa Día, de Clarins, contiene la combinación perfecta para combatir el envejecimiento. Hablamos de la niacinamida y el extracto de cardo marino bio, que ayudan a reducir los primeros signos visibles de la edad, así como cumplen la función de barrera para reforzar la recuperación de la luminosidad y perseveración de la juventud.

Crema antienvejecimiento, de Olehenriksen (22 euros)

La crema antienvejecimientoStrength Trainer Peptide Boost Moisturizer, de Olehenriksen, es un cosmético de uso diario repleto de péptidos, colágeno y ácido hialurónico que duplica la hidratación al instante, aumenta la elasticidad y mejora el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas.

Crema antienvejecimiento, de Nivea (14 euros)

La crema antiedad de Cellular expert Filler, Nivea, es uno de los best sellers de la marca. Gracias al dúo del ácido hialurónico y ácido fólico, combate los signos de la edad en tan solo cuatro semanas en su totalidad. Mientras que el ácido fólico aporta nueva vida a las células de la piel y ayuda a reparar sus fibras, promoviendo una piel más firme y rellena; los dos tipos de ácido hialurónico (micro y macro), rellenan las arrugas eficazmente, alisan la piel e hidratan intensamente.

Crema antienvejecimiento, de Isdin (20 euros)

La crema antiedad de Isdin combate los signos de la edad de la piel, activando la regeneración celular, hidratando y suavizando la piel. Asimismo, en su fórmula añade el factor de protección solar que previene el envejecimiento prematuro.

Crema antienvejecimiento, de Olay (22 euros)

Esta propuesta de Olay promete siete beneficios para la piel en tanto solo una aplicación, gracias a su fórmula rica en vitaminas antioxidantes B3, C y E, así como pro-vitamina B5. Hidrata, ilumina, equilibra el tono de la piel, minimiza la apariencia de los poros, suaviza y reafirma, atenúa el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas, y proporciona protección contra los factores ambientales.

Uno de los cosméticos imprescindibles que debes introducir a tu rutina de cuidado facial cuando cumples 30 años son las cremas antienvejecimiento, el mejor aliado que nunca te fallará.