Los baches contra los que lidia Tamara Falcó desde su clínica de Marbella: ¿Quién cantará en su boda?

Falta poco más de un mes para que tenga lugar una de las bodas más esperadas del año dentro de la crónica social, que no es otra que la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Íñigo Onieva, mensaje a la prensa tras su 'espantá' en el desfile de Tamara Falcó: "Jamás me agobiaréis lo suficiente" EUROPAPRESS

Mientras la marquesa de Griñón ya ha ingresado ya en la clínica Buchinger de Marbella acompañada por su madre, Isabel Preysler, para ponerse a punto, hacer una dieta détox y relajarse antes de su gran día, siguen revelándose detalles sobre la que promete convertirse en el 'sí quiero' del año.

Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que Enrique Iglesias, hermano de la novia, fuese el elegido para cantar en el enlace y regalar así a la marquesa y a sus invitados una actuación inolvidable.

Pero lo cierto es que la neumonía que obligó al artista a suspender su último concierto ha provocado que la asistencia del hijo de la reina de corazones y de Julio Iglesias a la boda de Tamara esté en el aire, y haya salido a la luz el nombre del cantante que le sustituiría: Juan Peña.

Una información que el jerezano ha desmentido reconociendo que "no tenía ni idea" de que su nombre había salido en las quinielas, y asegurando que no hay nada de cierto en que va a cantar en lugar de Enrique Iglesias: "No, que va, que va. Bonita comparación entre Enrique y yo, no, nada que yo sepa, nada, de verdad".

A pesar de su negativa, no oculta que le encantaría ser la 'voz' de la boda de Tamara porque, como afirma con una sonrisa, "es una familia a la que le tengo mucho cariño".