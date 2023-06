Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre la polémica de Tamara Falcó y su peso: "No le queda más remedio"

El peso de Tamara Falcó sigue estando en boca de todos y se ha convertido en uno de los temas de debate de la opinión pública. Desde que rompió su relación laboral con 'Sophie et Voilà', muchos rostros conocidos apuntaron al incremento de peso de la marquesa de Griñón como uno de los motivos por los que tuvieron discrepancias. Desde que se puso esa razón encima de la mesa, se ha especulado mucho sobre un posible ingreso de la socialité en la clínica Buchinger de Marbella para someterse a un tratamiento de ayuno terapéutico y adelgazar para el día de su boda.

La hija de Isabel Preysler, ante estos rumores, quiso zanjar la polémica ayer en 'El Hormiguero' y desmintió rotundamente que iba a someterse a ese tratamiento. "Están todo el día diciéndome que voy a perder kilos para la boda. ¡Piérdalos usted!", comenzó diciendo Tamara Falcó en su puesto de trabajo. "Estoy en mi normopeso, puedo estar más delgada o menos pero, si el traje me lo están haciendo a medida, por qué tengo que perder kilos", zanjó sobre el asunto.

Tamara Falcó, tajante en 'El hormiguero' sobre quienes hablan de su físico Atresmedia

Aún así, muchas voces han apoyado esta supuesta decisión de la socialité de ingresar en la clínica Buchinger. Ágatha Ruiz de la Prada ha sido una de ellas, entendiendo la situación de la marquesa de Griñón. "La gente de los nervios adelgaza o engorda. Yo adelgazo pero otra gente engorda y ella con tanta presión, tanta tele, tanto ‘Hola’, tanta foto...", comenzaba diciendo. Según la diseñadora, si quiere perder peso antes de dar el 'sí quiero' con Onieva el próximo 8 de julio, "no le queda más remedio" que someterse a ese tratamiento. Además, ha añadido que la confección de su vestido es un "tema complicado" porque Grace Kelly, en la persona en la que se está inspirando la hija de Isabel Preysler para el diseño de su look nupcial, "debía estar en los huesos" el día de su boda con Rainiero de Mónaco. Ágatha Ruiz de la Prada, aún así, no tiene ninguna mala palabra para la socialité y entiende que "hay mucha presión sobre Tamara", a la que considera una persona que "es muy simpática y me cae fenomenal".