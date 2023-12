Bárbara Rey y Sofía Cristo huyen de Madrid en Nochevieja: sus planes, al descubierto

Bárbara Rey y Sofía Cristo están viviendo unas de sus navidades más complicadas después de romper relación con Ángel Cristo Jr. Tras las incendiarias declaraciones del primogénito de la familia, madre e hija han decidido tomar acciones legales contra él y están dispuestas a llegar hasta el final. Alejadas parcialmente del foco mediático, la vedette y la DJ disfrutaron de la Nochebuena en la vivienda de la joven del norte de Madrid. Junto a sus familiares y amigos más cercanos, Bárbara y Sofía disfrutaron de una velada en la más estricta intimidad.

Ahora, la hija menor de la artista ha desvelado los planes que tienen ambas para Nochevieja. Según ha revelado la DJ en "Espejo Público", despedirán este 2023 lejos de la capital. "Yo trabajé en Nochebuena y otros días de la Navidad. Sin embargo, en Nochevieja me cojo libre porque la paso con mi madre en Marbella, con algunos amigos", ha explicado Sofía en el programa de Antena 3. A pesar de la atípica Navidad que está viviendo, la primera sin tener ningún tipo de relación con Ángel Cristo Jr., la colaboradora se ha mostrado optimista frente a la delicada situación familiar por la que están atravesando. "No es la mejor ni la peor Navidad. No me puedo quejar. Firmo para que el 2024 sea igual. Tengo una familia que me quiere, dejemos a un lado a mi hermano", ha señalado.

Como era de esperar, no se ha producido ningún acercamiento entre ellos, algo que la propia Sofía ha confirmado en "Espejo Público". "Es un tema que me apasiona, pero no me apetece hablar de eso. Pero vamos, obvio no he hablado con él, qué pretendíais, que habláramos como si nada?", ha confesado sobre el asunto. "Estoy intentando tener buena actitud, hay días malos, hay días de bajones, esto no está siendo fácil. Estamos unidas, tenemos más familia que nos quiere y que ha estado. Muchos no han podido estar con nosotras, porque han trabajado o viven fuera", ha sentenciado la hija de Bárbara Rey, orgullosa de la gente que las está apoyando en estas fechas tan señaladas.

Parece ser que de momento la vedette no va a poder reencontrarse con su nieta, la hija de Ángel Cristo Jr. A pesar de ser uno de sus mayores deseos, la relación entre ellos es inexistente. Aún así, seguro que Bárbara Rey no ha perdido la esperanza y está convencida de que, tarde o temprano, volverá pasar tiempo con la pequeña.

