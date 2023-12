Ángel Cristo Jr se pronuncia tras las críticas que aseguran que trata de blanquear a su padre

"Ha blanqueado a un maltratador", opina Sofía Cristo sobre las declaraciones de su hermano Ángel Cristo Jr, en el polémico programa "De Viernes". El discurso de su hermano pasaba por defender, de manera velada, al padre de ambos. "Mi madre volvió loco a mi padre" justificó en el programa de Santi Acosta. Ya había dejado claro que había vivido un infierno cuando la familia estaba bajo el mismo techo, pero no dudó en confesar que su verdadera pesadilla empezó cuando se marchó a vivir con su madre. "Me arrepiento de haber dicho de mi padre cosas que no quería contar. Fue mi madre la que me convenció. El dinero de esa entrevista iba a ser para pagar mis estudios, pero después no se empleó para eso. No me lo perdono. Con aquello machacamos a mi padre. Él estaba solo y yo sé que él lo hizo mal, pero estaba enfermo y estaba muy solo, estaba muy destruido. Tanto mi madre como mi padre, cada uno a su manera, son unos maltratadores".

Bárbara Rey y Ángel Cristo en una imagen de archivo Instagram

Ángel Cristo Jr. define a su progenitor como "un hombre de circo", término con el que trataba, en cierta medida, de justificar el comportamiento de su padre. En más de una ocasión destacó que "mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre". "Él murió antes de tiempo por el machaque que le hizo mi madre, estoy convencido", destacó, dejando claro que no quiere saber nada de la vedette.