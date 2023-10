Julián Contreras da la estocada definitiva a Fran Rivera en mitad del cisma familiar

Los hermanos Fran y Cayetano Rivera están cada vez más distancias. Después de un cruce de acusaciones públicas, la tensión existente entre ambos se puede respirar en el ambiente y no están atravesando por su mejor época familiar. A raíz de esta situación, Julián Contreras, hermano menor de los toreros, ha decidido dar un paso al frente y ha concedido unas incendiarias declaraciones en exclusiva a "Las Mamarazzis" sobre los otros hijos de su madre y, en concreto, cargando duramente contra el mayor de la familia.

"Cuando tú crees que el mundo es el que está equivocado y tú estás en posesión de la verdad, te vas arrinconando", comienza diciendo Julián Contreras sobre el motivo por el que cree que Fran Rivera se está quedando solo. Sobre una posible reconciliación entre ambos, el menor de los hermanos ha explicado que él ha intentado acercarse a los toreros pero que no ha recibido respuesta por ambas partas. "Para reconciliarme tendría que haber un conflicto, yo no lo tengo. A mí me llaman por teléfono y yo lo cojo. Yo intenté hace unos cuantos años que retomáramos el contacto. Pienso que lo que había hacer es intentar relacionarse y no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado o todo lo que se ha hecho. Pero no fue bien recibido", ha confesado sobre la nula relación fraternal entre los hijos de Carmina.

Francisco Rivera y Cayetano Rivera Gtres

El menor del clan también ha querido denunciar públicamente el diferente trato que ha recibido de la prensa en comparación con Fran y Cayetano: "Yo me he sentido más incomprendido, más perjudicado y más atacado. Yo he sido la víctima útil de una prensa totalmente cobarde y cedida y vendida a sus intereses, porque ellos generaban más noticias que yo y les interesaba estar bien con ellos y no conmigo".

Para terminar, Julián Contreras ha dado la estocada definitiva a su hermano Fran. "Francisco durante mucho tiempo ha gozado de una impunidad de poder decir lo que quisiera porque nadie le podía decir lo contrario. Ha tenido un paraguas en los medios de comunicación abierto y bien grande que le permitía estar a cubierto de cualquier réplica o crítica", ha sentenciado, insinuando que "si me preguntas por si hay cosas que están silenciadas, sí, y las sabéis obviamente".