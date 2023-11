Cayetano Rivera da la cara y confiesa cómo está su relación con su hermano Fran tras sus polémicos comentarios

La semana de los Grammy Latinos ya ha arrancado en Sevilla y la capital andaluza rezuma música por cada una de sus calles. En este ambiente de celebración, ayer tuvo lugar en la célebre Plaza de España “El Flamenco es Universal”, un encuentro para homenajear a una de las señas culturales más importantes de nuestra tierra. Hasta allí se desplazaron muchos rostros conocidos, como es el caso de David Bisbal y Rosanna Zanetti, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, María del Monte e Inmaculada Casal, Toñi Moreno, Boris Izaguirre, Virginia Troconis y Manuel Díaz “El Cordobés”, Juanes, Anitta o Vanessa Martín.

David Bisbal junto a su mujer en 'El Flamenco es Universal'. Gtres

Tampoco faltaron a la cita Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo o Francisco Rivera, y no es de extrañar, teniendo en cuenta que su hija Cayetana -Tana para los más allegados- era una de las organizadoras del evento.

Eugenia Martínez de Irujo junto con su marido, Narcís Rebollo en 'El Flamenco es Universal'. Gtres

“Tana me ha invitado y por eso estoy aquí esta noche. Es una mujer muy responsable y muy trabajadora, a todos se nos cae la baba con ella”, comentó su tío Cayetano, que tampoco quiso faltar a su cita con el flamenco.

La Plaza de España de la capital hispalense fue, además, testigo del reencuentro de los hermanos Francisco y Cayetano Rivera en un momento en el que se rumorea que están algo distanciados. El origen de este conflicto radicaría en unos comentarios que el mayor lanzó sobre el pequeño, asegurando que, como diestro, se muestra algo “torpe” en el ruedo.

“Bueno, se dicen tantas cosas… No puedo estar pendiente de todo”, señaló Cayetano Rivera sobre las habladurías que apuntan a un conflicto con Francisco.

Francisco Rivera y Cayetano Rivera Gtres

Nada más lejos de la realidad, Cayetano intentó quitar hierro al asunto y, aunque reconoció que Francisco pudo meter la pata con esos comentarios, no se lo tiene en cuenta: “Mi hermano de vez en cuando tiene esas genialidades, pero lo dice desde el cariño y no lo he interpretado como algo malo”.

De este modo, parece que la relación entre Francisco y Cayetano es tan fluida como siempre, pero qué pena que esa buena sintonía no se refleje también en su vínculo con otros hermanos, como Kiko Rivera, hijo de Paquirri, o Julián Contreras, hijo de Carmina Ordóñez.