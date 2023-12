Cayetano Rivera estalla tras preguntarle por su relación con su hermano Francisco

Han pasado ya unos meses desde que aparecieran los primeros rumores de tensión en la relación entre los hijos de Paquirri. Y es que los hermanos Rivera se han convertido en tema de actualidad por unas polémicas declaraciones de Francisco, el mayor de ellos.

Fue en el Encuentro Carrusel Taurino donde Fran Rivera reapareció ante las cámaras para asistir a las charlas en las que se ponían de manifiesto los "pilares del torero". Aprovechó también la oportunidad para hablar de las últimas noticias de su familia y cómo su hermano Cayetano se estaba recuperando de la lesión tras una cogida en la plaza. En sus declaraciones para los medios también incidió en que su hermano, pese a ser "muy buen torero", "es muy torpe" y "muy flojo". A raíz de ello las reapariciones de ambos han estado marcadas por el interés que despierta su relación fraternal.

Francisco y Cayetano Rivera La Razón Gtres

Estas declaraciones no buscaban atacar directamente a su hermano, ya que con ellas reafirmaba la idea de la maestría que este tenía, pero que se arriesgaba muchas veces acercándose demasiado al toro. También respondió a los medios que simplemente se trataba de una "broma" entre hermanos. Pocos días después apareció Cayetano en la escena pública y, restándole importancia a lo dicho, aseguró que su hermano era un torero "de mucha categoría" y remarcaba que "torpe no, no soy torpe, lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño".

Sin embargo, en los últimos días la reacción de los dos hermanos ha llamado mucho la atención, debido a que han estado manteniendo la distancia en varios eventos. Y a la llegada de Cayetano Rivera a España se le ha preguntado sobre si estas fiestas ambos acercarán posturas, a lo que no ha podido mostrar contención y ha espetado: "Mira, de verdad, es que deberíais dejarnos ya tranquilos con esta historia, ¿no te parece? ¿Te parece bien tu trabajo este que estás haciendo?". Molesto ante la atención que se le está dando, ha remarcado que si quieren preguntarle a alguien "pues hablad con él", ha indicado refiriéndose a su hermano Francisco.