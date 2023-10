Belén Esteban estalla contra Edmundo Arrocet: "Ahora que no está Teresa Campos es fácil hablar, que vergüenza"

Edmundo Arrocet se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana por su incendiaria entrevista a la revista "Diez Minutos" hablando sobre su relación con María Teresa Campos, tan solo un mes después de su muerte, y de sus hijas. Las reacciones no se han hecho esperar entre los familiares de la periodista y Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio respondieron ayer públicamente a las polémicas declaraciones del cómico, cargando sin piedad contra la última pareja de la comunicadora, con la que mantuvo un romance de 6 años.

Pero no solo el clan Campos ha salido a defender la memoria de la periodista de las palabras de Edmundo. Alessandro Lecquio fue uno de los primeros rostros conocidos en señalar públicamente tachándolo de "desgraciado". "Aunque puedas ser un sinvergüenza te puede dar pena que se vaya alguien. Eso sí a los cinco segundos ya estaba pensando cómo sacar tajada", sentenciaba el colaborador de "Vamos a ver".

Ahora, ha sido el turno de Belén Esteban, íntima amiga de Terelu y Carmen Borrego, La de Paracuellos, muy molesta con Edmundo Arrocet, ha reconocido que no ha leído la entrevista porque "no me interesa nada". Aún así, le ha dedicado unas demoledoras palabras: "Me da vergüenza. ¿Por qué no ha tenido los cojones suficientes para hacer la entrevista cuando María Teresa Campos estaba viva? Ahora hablar es muy fácil".

Para terminar, la excolaboradora de "Sálvame" le mandaba un mensaje de cariño a sus dos amigas tras lo ocurrido con Edmundo: "Pero sólo tengo un mensaje para sus dos hijas, que adoro tanto a Terelu como a Carmen Borrego, yo sé lo que han hecho como hijas, que no entren en nada de este señor". "No voy a entrar en nada y no voy a hablar más porque no me corresponde", sentenciaba Belén sobre el asunto.