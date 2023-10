Carmen Borrego se derrumba en directo: "La entrevista de Edmundo Arrocet es una bomba en mi corazón"

La polémica está servida y todas las Campos mediáticas han reaccionado públicamente ala demoledora entrevista en exclusiva que ha concedido Edmundo Arrocet para "Diez Minutos", última pareja de María Teresa, justo un mes después de su fallecimiento. En ella, el cómico ha soltado alguna que otra bomba, como que la veterana periodista quería casarse con él para dejarle una pensión o que sus hijas no se preocuparon mucho de su madre, declaraciones que han molestado mucho a los familiares de la comunicadora.

Carmen Borrego, tras la entrevista, ha comenzado diciendo en "Así es la vida" su intervención que "la persona que podría contestar a todo esto ya no está. No me siento capacitada para contestar, y por una parte me alegro de que no esté para vivir esto". "Tengo la conciencia muy tranquila, mi familia también la tiene, la he cuidado hasta su último aliento (...) Pesa más el respeto a la memoria de mi madre que lo que diga nadie", aseguraba la hija menor de María Teresa, tachando nuevamente a Edmundo de "sinvergüenza".

Carmen Borrego y Antonio Montero en "Así es la vida" Mediaset

Alejandra Rubio también se ha pronunciado sobre el asunto en el mismo plató, molesta por las palabras del argentino. "No está mi abuela para defenderse, pero voy a defenderla yo. Sobre lo del cuidador nocturno, mi abuela tenía un portero. No sé si cuando llega Edmundo, el portero no estaba, pero es que si ella vivía con su pareja y se podían ahorrar el dinero de esa persona, tampoco me parece nada del otro mundo. Me parece absurdo", declaraba la joven. Rompiendo una lanza a favor de la periodista fallecida, la hija de Terelu ha asegurado que María Teresa se habría casado "por amor" porque "estaba enamoradísima", a pesar de que esta relación le ha hecho mucho mal".

Conforme ha ido pasando el programa, Carmen Borrego se ha ido calentando y ha sido muy tajante con Antonio Montero, que le ha pedido que respondiera a Edmundo en primera persona: "Hace 29 días que mi madre ha fallecido y no voy a contestar nada que no pudiera contestar mi madre en vida". "Desgraciadamente, está fallecida, si te parece mal, lo siento, pero no me vas a sacar de quicio para decir nada que no quiera decir", sentenciaba la hija de María Teresa, derrumbándose en directo. "Si le haces daño a mi madre no voy a perdonar jamás, te lo dejo claro y me parece indecente contestar cosas que no puede contestar mi madre", señalaba la hija de Terelu, muy afectada por la situación. Sobrepasada, Carmen Borrego acababa sincerándose: "Me vais a tachar de una hija que está destrozada porque ha fallecido su madre, esto es una bomba en mi corazón y como tal lo siento, por respeto a la gran madre que he tenido no voy a contestar porque no me corresponde".