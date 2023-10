Carmen Borrego, sin piedad, sentencia a Edmundo Arrocet: "Es lo peor que le pasó a mi madre en la vida"

Carmen Borrego ha sentenciado esta mañana a Bigote Arrocet, última pareja de su madre, después de su último viaje a nuestro país para realizar una supuesta entrevista en exclusiva hablando sobre María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre. La hija menor de la veterana periodista se ha estrenado como colaboradora de "Vamos a ver" junto a Joaquín Prat y no ha dudado en pronunciarse sobre algunos asuntos que salpican a su familia en estos momentos, como es el caso de la reaparición del cómico.

El presentador le ha preguntado directamente sobre este asunto y Carmen, muy tajante, ha dado su opinión sobre Edmundo: "Es lo peor que le pasó a mi madre en la vida". Sin pelos en la lengua, la hermana de Terelu ha cargado contra la última pareja de su madre, muy enfadada por lo que haya podido decir sobre ellas en esa supuesta entrevista que aún no ha salido. Ayer, la televisiva ya se pronunció sobre el asunto y mostró su enfado con el argentino por los comentarios que hace sobre las hijas de María Teresa. "Va diciendo que nosotras no nos hemos ocupado de mi madre. Este señor hace más de tres años que no está en nuestra vida. No sabe nada", declaró Carmen, muy molesta y dolida por la situación.

La periodista María Teresa Campos y el humorista Edmundo " Bigote " Arrocet en el aeropuerto de Madrid. KLA ©GTRESONLINE

Parece ser que el ambiente en el clan Campos está muy tenso por esta supuesta entrevista y la hija menor de la periodista también ha mostrado su enfado ante los micrófonos de Europa Press y la supuesta entrevista de Edmundo hablando sobre ellas y su relación de 6 años con la periodista, a un mes de cumplirse un mes de su fallecimiento. "Que hablen de mi familia, yo no tengo nada más que decir, absolutamente nada. Hablad con Edmundo, hablad con los que hablen en otros programas. Yo qué tengo que ver con lo que digan los demás o con lo que diga Edmundo. ¿Yo qué tengo que ver con eso?", expresaba, saturada por esta nueva polémica familiar. "Cuando hable Edmundo si tengo algo que decir lo diré. Mientras tanto no tengo nada que decir. ¿Yo he hablado de Edmundo? No, ¿no? Pues entonces yo qué tengo que decir", sentenciaba, avisando de la guerra que se puede declarar si, finalmente, el cómico habla de las Campos en la entrevista.