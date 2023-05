Belén Esteban rompe a llorar por un mensaje de su madre

Belén Esteban presentó este viernes la nueva línea de gazpachos de ‘Los sabores de la Esteban’ en una multitudinaria rueda de prensa donde no solo desveló cuál será su futuro en la televisión tras el fin de “Sálvame” sino que también tuvo unas sentidas palabras hacia su familia. Además, la de Paracuellos no pudo evitar romper en lágrimas al recibir un mensaje de su madre en un día tan especial.

"Quiero mandarle un beso a mi hermano Cuqui, que estará escondido por ahí. Le digo que si papá y mamá estuvieran aquí, estarían tan orgullosos... Y sobre todo a una persona muy especial para mí, mi marido, que es mi bastón. Mi madre me ha mandado un mensaje por WhatsApp precioso”, declaraba la colaboradora entre lágrimas.

Y es que a pesar de que la empresa es suya, Belén aclaraba que su familia tenía mucho que ver en ella. “La persona que más quiero no está aquí, pero me ha mandado una carta también. Estoy muy emocionada", decía en referencia a su hija Andrea. Además, quiso hacer una mención especial a su marido. “Miguel, gracias. Mira que tengo mal genio, que lo pago todo contigo. Gracias por estar a mi lado cuando me puse malita, los días que estuve en el hospital no te fuiste de mi lado”, señaló agradecida.

Carlota Corredera junto a Belén Esteban GTRES

Acompañada por su amiga Carlota Corredera, de quien no quiso hablar Belén en esta ocasión fue de su ex, Jesulín de Ubrique: “Yo de ese señor no hablo. Le deseo que cocine muy bien en MasterChef. Si yo hablara me haría 120 Deluxes, pero por mi hija sabes que no pienso hablar", indicaba a la prensa. “Eso sí, te voy a decir una cosa: en mi familia somos tres. El padre es el padre, pero ella tiene su padre real que es Miguel Marcos Martín".

En cuanto a su futuro televisivo, la colaboradora aseguró que no tiene pensado dejar su trabajo por ahora y que puede que haya algún que otro proyecto encima de la mesa: “No puedo contar nada. Creo que no me corresponde a mí decirlo, sino a otras personas. Lo único que sé es que tengo dos jefes, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que son personas muy ingeniosas y no se quedarán quietas. No sé qué es, pero estoy segura de que tienen algo en mente", indicaba. "Trabajaré menos días, pero no abandonaré la televisión".