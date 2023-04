Belén Esteban muestra el resultado de su operación de pierna un año después del accidente

Ya ha pasado un año desde que Belén Esteban sufrió la aparatosa caída en “Sálvame”. La colaboradora participaba en un reto que imitaba a las pruebas de “Supervivientes”, con tan mala suerte que se precipitó al suelo y se fracturó la tibia y el peroné. Las lesiones eran tan graves que tuvo que pasar por quirófano y, tras la operación, se mantuvo alejada del programa durante varios meses. De hecho, todavía hoy no está recuperada del todo, y un año después de su accidente, la tertuliana ha querido compartir una impactante fotografía que muestra el resultado de su compleja operación.

Belén Esteban ha publicado en su cuenta oficial de Instagram varias radiografías que reflejan el batiburrillo de placas y tornillos que los cirujanos tuvieron que implantar en su pierna, una complicada intervención cuya recuperación fue lenta y dolorosa.

“Hoy hace un año que me rompí mi pierna, sólo quiero agradecer a mi madre, mis hermanos, mis cuñadas, Sandra y Alma; a mi niña y a mis amigas, Marivi, Tina, Paloma; y sobre todo a mi marido Miguel y a mis amigos, que siempre han estado a mi lado, los que me quieren de verdad. Los demás, me sobran…”, ha escrito la tertuliana junto a la impactante imagen.

Pese a la gravedad de la lesión física, Belén Esteban confesó en más de una ocasión que fue su mente lo que más perjudicado se vio a raíz del accidente. La colaboradora pasó por meses muy complicados en los que las limitaciones a la hora de moverse le pasaron factura a su salud mental. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado. No quería ni comer ni hablar. Me hundí. He estado peor de la cabeza que de la pierna. Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reveló en “Semana”.

Los otros accidentes de “Sálvame”

A lo largo de sus más de diez años en antena, han sido muchos los colaboradores que han sufrido algún tipo de percance en pleno directo. Lydia Lozano cayó al suelo en varias ocasiones, aunque en una de ellas se hirió gravemente la espalda. Uno de los peores accidentes fue el de Chelo García-Cortés, que tropezó con la puerta de entrada y se hizo un considerable corte en su pierna, que también la obligó a alejarse de “Sálvame” durante una temporada.