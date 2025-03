Belén Esteban suelta la bomba sobre el concurso de Terelu Campos en "Supervivientes": "Duerme muy pocas noches con los concursantes"

Terelu Campos es la indiscutible protagonista de la nueva edición de "Supervivientes". A pesar de estar de misión especial en el concurso, el paso de la madre de Alejandra Rubio está dando mucho de qué hablar.

Aunque desde la organización de "Supervivientes" se haya asegurado que Terelu Campos no tiene privilegios, desde "Ni que fuéramos Shhh" han arrojado luz al asunto, destapando nuevos detalles de la estancia de su excompañera de "Sálvame" en Honduras.

Belén Esteban destapa los privilegios de Terelu

"Me dicen que Terelu solo sabe estar con el dueño de la productora y que el equipo no se puede creer lo que está viendo, que los concursantes tienen que quitar vídeos de lo que está hablando. Terelu se va a fumar un cigarro y llega oliendo a tabaco, lo de la comida ya lo sabíamos, pero Terelu, muy pocas veces, duerme con los concursantes. Cada vez que se siente mal se va a la cabaña", ha desvelado en exclusiva Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh". Sobre su fuente, aunque no ha querido revelar su identidad, ha asegurado que es una persona que se encuentra en Honduras.

Kiko Matamoros en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

Según Kiko Matamoros, estaba previsto que Terelu Campos participara en "El Debate pero ella dijo que eso no estaba en su contrato y que le dejaran descansar. Javi Hoyos, ante tal informaciones, ha bromeado con que la madre de Alejandra Rubio les estará viendo porque tendrá wifi.

La posición de Kiko Matamoros

"Yo no soy del Motoyismo, yo soy de Terelu (...) A mí lo que me da es envidia. Ojalá me hubieran dado a mi 50.000 euros a la semana..", ha expresado Kiko Matamoros sobre el concurso de la hija de María Teresa Campos, asegurando que él también lo habría hecho por ese dinero. "Que no está matando a nadie, que no está comiendo un delito", ha declarado entre risas el colaborador.