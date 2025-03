Julia Janeiro enciende a Belén Esteban con este mensaje a Jesulín de Ubrique: "Siempre estás presente"

Este 19 de marzo se celebra en España el Día del Padre y son muchos los rostros conocidos que han querido felicitar públicamente al hombre que les dio la vida, De Kiko Hernández a Alba Carrillo: las emotivas felicitaciones de los famosos por el Día del Padre. Julia Janeiro ha hecho lo propio, y se ha dirigido a sus redes sociales, donde cuenta con más de 200.000 seguidores, para dedicar unas bonitas palabras a Jesulín de Ubrique.

“Gracias por ser el mejor padre del mundo, por darme tu amor, tu apoyo y tu confianza, por enseñarme a ser fuerte, a ser valiente y a no rendirme nunca. Gracias por estar siempre ahí, incluso cuando no te lo digo o no te lo demuestro. Te amo más de lo que puedes imaginar y estoy muy agradecida por tenerte como padre”, comienza diciendo Janeiro.

La joven añade: “Jamás te fallaré como hija, y te prometo que siempre me esforzaré para no decepcionarte. Cada día intentaré ser una mejor persona, no solo por mí misma, sino también por ti, porque sé lo importante que es para ti vernos crecer, evolucionar y ser felices. No importa lo que pase en el futuro, siempre estaré aquí para ti, tal como tú siempre has estado para nosotros”.

Por último, la hermana de Andrea Janeiro concluye: “No importa lo lejos que estés, en mi corazón siempre estarás presente, y siempre te llevaré conmigo en todo lo que haga. ¡Feliz Día del Padre, papi! Que este día sea solo un pequeño reflejo de lo mucho que significas para mí. Te quiero muchísimo y siempre lo haré”.

Un mensaje que escocerá a Belén Esteban

Ni que decir tiene que las palabras de Julia Janeiro no sentarán del todo bien a Belén Esteba, no por la felicitación en sí de una hija a su padre, sino por el diferente trato que Jesulín de Ubrique ha dado a sus hijas y del que ella siempre se ha quejado.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

“Hijos son todos, no hay unos de primera y otros de tercera. La mía no lo es ni lo va a ser nunca. Nunca”, llegó a espetar la de Paracuellos en “Ni que fuéramos Shhh”. De seguro que se alegra de que Julia tenga una relación tan estrecha con Jesulín, pero no puede evitar encenderse cuando piensa en el distanciamiento entre el torero y su hija. “No sabe ni dónde vive”, comentó en su día.

En el aire queda si Andrea Janeiro ha felicitado a Jesulín, aunque sea por teléfono, por el Día del Padre, pero no parece un escenario probable teniendo en cuenta la poca relación que, según Esteban, hay entre ellos.