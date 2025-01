Belén Esteban y Víctor Sandoval, a la gresca por un mensaje de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está tratando de acomodarse a su nueva realidad, la cual tiene como telón de fondo el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Aquí, en la Unidad de Medicina Intensiva, permanece ingresada su hija Alma desde el pasado 10 de enero, a la espera de una mejoría que les permita regresar a casa. Aún queda mucho para eso y se cree que a lo largo de la semana pueda acceder a planta, lo que se entiende como una evolución favorable en su recuperación. Esto ha hecho que la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, así como la familia que no se despega de ellos ni un segundo, puedan relajarse un poco más. Así, además de realizar un sistema de turnos para poder descansar, comer y asearse, también han comenzado a coger el móvil y responder a los mensajes de apoyo recibidos durante estos interminables días en los que solo importaba lo que decían los médicos.

Así lo ha desvelado en la tarde de este miércoles Kiko Hernández. El colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’ se ha alegrado de que su excompañera de ‘Sálvame’ esté más relajada. Eso lo entiende tras el significativo hecho de que ya se haya puesto en la tarea de leer los mensajes de ánimo y solidaridad recibidos estos días: “Bien, porque me ha contestado, pero bien también porque si contestas a los mensajes es que ya estás tranquilo”, reconocía en el programa de TEN. Ahí estaban presentes Belén Esteban y Víctor Sandoval. La primera no necesita presumir de recibir contestación, pues tiene línea directa con su íntima amiga, a la que ha acudido a ver en persona a Gran Canaria nada más enterarse de lo sucedido. No es el caso de su compañero, que se ha quejado públicamente de no recibir el mismo trato que el resto, lo que ha propiciado una acalorada discusión en directo.

Belén Esteban y Víctor Sandoval se adoran, pero siempre están a la gresca. Es que la de San Blas es incapaz de pasar por alto según qué comentarios de su amigo, como el que ha hecho al oír la alegría de Kiko Hernández por ser respondido por Anabel Pantoja: “Yo sigo esperando”, decía indignado. Su amiga se lo ha reprochado: “Víctor, de verdad, hay una cosa importante que es su hija, que está en el hospital. A mucha gente no le ha contestado”, le frenaba, aunque sabe que esto iba a ser difícil. “Ya llegará, no pasa nada”, añadía él aún con el rictus serio, cabreando aún más a su amiga: “Claro que no pasa nada, es que a mí hay días que no me contesta y soy su amiga, y no pasa nada. Hay que ser un poquito empático”, le sentenciaba.

La misma opinión que guarda María Patiño al respecto, que quiso añadir su punto de vista: “A mí si no me hubiera contestado no me hubiera sentido peor que Kiko Hernández”. Pero lejos de calmarle, parece que la presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ le ha encendido aún más y Víctor Sandoval finalmente estalló: “Kiko le ha dado mucha caña, se han matado, y yo la he querido y le contesta a él y a mí no. Pero da igual”. Este arranque ha terminado con una Belén Esteban aún más enfadada si cabe, que le respondía con el mismo nervio: “No da igual, pero no te callas. En una cosa tan importante”, trataba de hacerle ver que estaba sacando los pies del tiesto en una situación delicada, a lo que él se negaba: “Mi trabajo ahora es callar. Ahora estoy inaguantable, ¿por qué? ¿Por qué te llevo la contraria?”. Cruzó la línea y Belén le marcó los límites: “Porque haces un absurdo de algo muy importante. Que hay una niña en el hospital y estás reprochando a su madre que no te haya contestado”. Él no lo entiende como “algo absurdo” y pide respeto también a sus sentimientos al sentirse ignorado y recalca su derecho a decirlo en público. Nadie en plató le da la razón, pero optaron por cambiar de tema.