Bertín y Gabriela, historia de un desapego

Mucho tienen que cambiar las cosas para que Bertín Osborne inicie una nueva vida junto a Marlises Gabriela Guillén, la mujer de treinta y seis años, de origen paraguayo, que convertirá en padre por séptima vez al artista a finales del mes de diciembre de este año. La que Bertín siempre calificó como «una amiga especial…como otras veinticinco que tengo», ha confesado, triste y resignada, que «no me siento acompañada… no quiero tener problemas con Bertín ni con su entorno, solo darle tiempo al tiempo. Pero no voy a decir que vayamos a vivir juntos o a casarnos. Las circunstancias son las que son y hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera».

Una de sus mejores amigas, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos asegura que «Gabriela está muy dolida por cómo ha hablado el futuro padre del bebé que viene en camino sobre la situación. No esperaba que fuera tan frío ni que dijera que este embarazo ha sido un accidente, no buscado ni deseado. Es cierto que a los dos les pilló por sorpresa, sí, pero él podría haber tratado el tema con mayor delicadeza. Además, habían hecho el pacto de no hablar en público del embarazo y Bertín rompió ese pacto al dar todo lujo de detalles en un programa de televisión. Por eso, ella hizo lo mismo con su amiga Raquel Arias, colaboradora del vespertino de Sandra Barneda».

Raquel y Gabi se conocen porque las dos han trabajado en el mundo de la moda. A la primera la vimos también concursando en «Supervivientes», y se refiere al estado de ánimo de la segunda con un «está feliz y muy ilusionada. Somos amigas desde hace años y me alegro de verla tan contenta».

Gabriela Guillén GTRES

Pero la procesión va por dentro, porque Gabriela afronta su tercer mes de gestación prácticamente en solitario. La relación, intermitente y a lo largo de un año, con el cantante y presentador, está, a decir de su entorno, «muy distanciada, y no solo geográficamente, porque ella vive en Madrid y él en Sevilla, sino también en el plano personal. Nunca fueron novios al uso, más bien dos personas que mantenían una relación especial con derecho a roce». La pareja se conoció gracias a un amigo común, el dueño de la firma de moda inspirada en el mundo taurino, «El Capote», que contrató a ambos para una de sus campañas publicitarias. La conexión entre los dos fue absoluta y comenzaron a verse a escondidas hasta que un medio de comunicación desveló que podrían ser algo más que amigos. Bertín salió a la defensiva asegurando que se trataba de una «amiga especial y nada más». Ocultaba verdades a medias, porque Gabi, como la llama, ya conocía a su familia y había pasado unos cuantos fines de semana en su finca sevillana, no era cierto, como él manifestó que «tan solo la he visto ocho o diez veces».O sí. Son compatibles las dos versiones.

Experta en fisio estética

Pero, quién es Marisel Gabriela Guillen, la mujer más buscada por los paparazzis en estos días. Nació en Paraguay pero reside en Madrid desde hace años. Ha trabajado como modelo, pero su profesión es la de fisioterapeuta. Es la directora, y dueña, de MGG Beauty, una clínica de estética profesional con varias sedes en la capital de España. María M. es una de sus clientas y califica a Gabi como «una persona amable, muy simpática y gran profesional, se hace querer muy fácilmente. Es una chica muy guapa, muy abierta y que se relaciona con todo el mundo. Más que una jefa es una compañera más para sus empleadas. Y es muy discreta, no habla de su vida personal con sus clientas».

La misma Gabi reconoce que «no diría que lo mío con Bertín haya sido amor, pero si algo muy bonito». Al igual que Osborne se refiere a esta relación en pasado, dando a entender lo que ya decíamos al principio de este reportaje, que están distanciados y que el «algo bonito» parece quedar en el recuerdo. Eso sí, recordamos como definía el artista a su amiga hace dos meses: «Es encantadora, muy guapa, simpática, y como es fisioterapeuta me ha curado dos lesiones que me hice». Unas frases para salir del paso y que no evidenciaban nada más que un simple flirteo. A la postre, el flirteo se ha convertido en embarazo.

Preocupación de las hijas de Bertín

Sorprendidas y atónitas. Las tres hijas de Bertín afrontan con consternación la situación vital de su padre. Claudia, Alejandra y Eugenia sí que conocen a la fisioterapeuta y no se puede afirmar que exista ninguna complicidad entre ellas. Tanto Claudia como Alejandra eluden las preguntas de los reporteros en las cuestiones sobre este asunto y se desmarcan totalmente, pero sus silencios demuestran preocupación. Eugenia fue la más cordial con los periodistas y manifestó que estaba tranquila y muy bien: «Ya habéis escuchado lo que dicen los protagonistas de esta historia. Yo no voy a decir nada. Un bebé es una alegría siempre. Esto no dejaba de repetirlo mi madre»