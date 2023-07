Bertín Osborne puso en un dilema a su novia Gabriela al saber que estaba embarazada

Cuando Bertín Osborne se enteró de que su novia Gabriela estaba embarazada le puso en un dilema, porque le dejó entrever que si deseaba interrumpir su gestación él la apoyaría en todo. Exactamente, le preguntó si quería o no tener el bebé. Y que aceptaría cualquier respuesta. Así se lo ha confesado el cantante a Sonsoles Ónega en una llamada en directo a su programa vespertino de Antena 3, "Y ahora Sonsoles", con su ex mujer, Fabiola Martínez, presente en el plató.

Lo que no parece muy claro es que el artista tenga intención de afincarse en Madrid para convivir con su pareja. Es más, se rumorea que la relación no pasa por sus mejores momentos y que, en el fondo, a Bertín no le ha ilusionado saber que será padre a sus sesenta y ocho años. Eso no significa que vaya a desentenderse de la situación, al contrario, deja muy claro que al bebé no le va a faltar de nada, o lo que es lo mismo, que asume plenamente su futura paternidad.

En este sentido, cuenta con el apoyo de sus tres hijas mayores, quienes han recibido la "embarazada" noticia con alegría, porque entienden que su padre, valga la redundancia, es todo un padrazo, como lo demuestra lo mucho que disfruta con sus nietos, y con sus dos hijos pequeños, que viven con su madre, Fabiola, precisamente, en la capital madrileña. Siempre que puede, Osborne deja su finca sevillana y se desplaza a la capital de España para estar con Enrique, nacido en el 2007, y Carlos, que vino al mundo un año más tarde.