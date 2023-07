Fabiola Martínez responde a Gabriela Guillén tras sus declaraciones sobre ella: "Si no está mintiendo, está confundida"

Gabriela Guillénha concedido su primera entrevista en exclusiva para "Así es la vida". La modelo, que espera un hijo junto a Bertín Osborne, se ha pronunciado en el magacín de las tardes de verano de Telecinco sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su relación con el presentador y ha dado su versión de los hechos. Durante más de dos horas, la joven ha detallado desde cómo se conocieron hasta cómo se enteró de su embarazo. Incluso sobre su relación con Fabiola Martínez, exmujer del artista y madre de sus dos últimos hijos, con la que estuvo durante más de 20 años.

Desde "Y ahora Sonsoles" también han podido hablar con ella y se ha pronunciado sobre cómo se encuentra en estos momentos. "La situación nos está afectan muchísimo. No estamos en nuestro mejor momento Estamos distanciados y estas cosas hay que asimilarlas", ha desvelado la modelo al espacio de Antena 3. "Lo que tiene claro es que Bertín quiere que esté cerca de ese niño sean pareja o no".

Después de escuchar la entrevista de Gabriela y cómo se han desarrollado las cosas, Fabiola Martínez ha querido dar su opinión. "Seguramente querría que estuviesen mejor. Todo hay que dejarle su tiempo. Las aguas se van a calmar seguro", ha confesado la ex de Bertín sobre la actual relación de la modelo con el presentador.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

La venezolana, después de escuchar a Gabriela Guillén en la otra cadena hablar sobre cómo fue su encuentro y cómo lo vivió, ha querido explicar lo ocurrido ese día. "No puede decir mucho porque no nos conocemos. Cruzarse no es conocerse", ha comenzado diciendo la colaboradora de "Y ahora Sonsoles". "En muchas cosas estoy de acuerdo con ella la situación no es fácil. Esto va a traer mucha cola, pero lo que ha dicho sobre mí en concreto lo quiero aclarar", ha expresado sobre el asunto. "En la fiesta de este amigo en común había muchas personas pero yo no fui con ninguna amiga. A ella no la tenía en el radar. Yo pensaba que estaba con la chica rubia, que al parecer, es su amiga Nunca pensé que fuese ella", ha desvelado sobre el momento en el que coincidió con Gabriela.

"¿Cómo voy a mandar a alguien que no conozco? Si no está mintiendo, está confundida. Yo no mandé a nadie a preguntar por ella", ha recalcado Fabiola. "La que está sentada al lado de Bertín es su amiga, no es ella. En mi cabeza pensé que era la que estaba con Bertín. Cuando yo me refiero a él cuando va con amigas...yo no lo dije de manera despectiva", ha aclarado sobre sus palabras. Además, ha salido en defensa de Gabriela: "La he defendido desde el principio que Bertín la llamase como una amiga especial cuando mantenía una relación. Que sepa que yo no mandé a nadie y si ella cree eso, que salga de dudas". Después de dejar todo bien claro, ha roto una lanza a favor de la modelo: "Me intento poner en su lugar y lo tiene que estar pasando mal, y más estando embarazada. No creo que sea una excusa".