Gabriela Guillén rompe su silencio tras las polémicas declaraciones de Bertín Osborne: "Puede decir lo que quiera, es su problema"

Hoy amanecíamos con una noticia que ha generado un tsunami mediático en el mundo del corazón. Bertín Osborne va a ser padre por séptima vez junto a Gabriela Guillén, la joven con la que se le ha relacionado sentimentalmente estos últimos meses. La modelo, 37 años menor que él, está embarazada de tres meses, tal y como ha adelantado en exclusiva en su último número la revista "Lecturas".

El presentador, después de desvelarse la información, ha hecho unas polémicas declaraciones, confirmando el embarazo de Gabriela pero recalcando que no era buscado. "Son accidentes que pasan todos los días", ha revelado el artista a Beatriz Cortázar, algo molesto por haber salido a la luz su futura paternidad junto a la modelo. "No es un bebé buscado ni deseado", ha expresado la periodista tras su charla con Bertín, asegurando "que nadie piense que no a asumir su responsabilidad, que él va a asumir toda la responsabilidad de este bebé que va a nacer".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Las reacciones no se han hecho esperar y sus hijas Claudia y Alejandra no han querido pronunciarse sobre el asunto, aunque sus rostros lo decían todo cuando han sido preguntadas por la prensa. Fabiola Martínez, exmujer de Bertín y madre de sus dos últimos hijos, sí ha querido mojarse sobre el asunto. "Solo puedo desearle a Bertín, que sea feliz y que disfrute muchísimo. Pero perdona que no participe en esto, no me corresponde a mí decir ni aportar nada.. no es mi vida", ha confesado la venezolana para LARAZÓN.

La última en pronunciarse ha sido la otra protagonista de la historia, Gabriela Guillén, que no ha dudado en responder a las polémicas declaraciones del padre de su futuro primer hijo. La joven ha hablado en exclusiva con "Semana" y ha sido muy tajante con el presentador. Bertín puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada", ha desvelado la modelo para el anterior medio citado. Después de haber tenido que escuchar las últimas declaraciones del ex de Fabiola Martínez sobre su embarazo y haber escuchado durante meses que ella es una "amiga especial", negando públicamente mantener una relación sentimental con ella, Gabriela quiere alejarse del foco mediático y no entrar en ninguna guerra pública contra él. "Lo he visto, pero no voy a contestar a nada. Yo no quiero hablar de mi vida privada", ha expresado la joven. "Quiero mantener en todo momento mi privacidad. Él puede decir lo que quiera, a mí me da igual", ha zanjado la modelo, tras asegurar que se encuentra "muy bien" en estos momentos.