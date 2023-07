Gabriela Guillén ya tiene el nombre elegido para su hijo con Bertín Osborne

Gabriela Guillén se ha convertido en la protagonista indiscutible de la semana desde que "Lecturas" desveló en exclusiva que esperaba un hijo junto a Bertín Osborne el pasado miércoles. La noticia ha generado un huracán mediático y, de la noche a la mañana, ha pasado del anonimato a ser una de los rostros más perseguidos de nuestro país. Aunque ha querido mantenerse al margen y ha pedido respeto estos dos últimos días por parte de la prensa, lo cierto es que ayer concedió su primera entrevista para "Así es la vida" y desveló algunos de los detalles más desconocidos de su relación con el presentador.

La modelo, en sus más de dos horas de entrevista, detalló desde cómo conoció a Bertín a su primer encuentro con Fabiola Martínez, exmujer del presentador y madre de sus dos últimos hijos. La venezolana, después de escuchar el testimonio de Gabriela Guillén, no dudó en contestarla desde su programa, "Y ahora Sonsoles". "Seguramente querría que estuviesen mejor. Todo hay que dejarle su tiempo. Las aguas se van a calmar seguro", confesó la colaboradora de televisión sobre la situación por la que está atravesando la relación de la joven con su exmarido.

Gabriela Guillén GTRES

Y hoy, después de su comentada entrevista en "Así es la vida", Gabriela Guillén ha vuelto a pronunciarse ante los micrófonos que la esperaban en la puerta de su casa. "No puedo salir a comer tranquila", comenzaba quejándose, advirtiendo que "no voy a decir absolutamente nada más". La modelo ha vuelto a recalcar que no va a decir nada relacionado con Bertín Osborne y ha pedido tranquilidad por parte de los medios, asegurando que, a pesar de sus palabras de ayer, cuenta con "mucho apoyo de muchos familiares, amigos y ya está, lo normal en estos casos".

La joven ha confesado que se encuentra "regular, estoy bastante cansada ya" porque "necesito hacer mi vida, trabajar, que necesito velar por mi bebé y no lo estoy pudiendo hacer porque entre el cansancio, el dolor de la cabeza". Sobre el nombre elegido para el bebé, Gabriela Guillén parece ser que no ha consultado a Bertín y ha soltado la bomba: "Yo ya he elegido su nombre, es mi hijo y ya está".