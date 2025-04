Bertín Osborne ocultó a Fabiola Martínez que ya conoce a su hijo con Gabriela Guillén

Lo llevaba tan oculto que ni Fabiola, su ex mujer y madre de dos de sus hijos, tenía conocimiento de que Bertín Osborne ya conoce personalmente al hijo que tuvo con la paraguaya Gabriela Guillén.

Lo desvela la venezolana con una declaración de intenciones: "No sabía nada, y lo que haga o no Bertín es cosa suya, no es mi responsabilidad". Se desmarca así de una situación que nos ha pillado a todos por sorpresa. El cantante confesaba esta semana que no solamente conoce al niño, sino que también va muchas tardes a jugar con él.

Además, los rumores apuntan a que podría haber tenido un acercamiento, ¿sentimental?, con la madre del crío, que ahora tiene un año y cuatro meses.

De todas formas, Fabiola ya dejó entrever en su momento que su ex debería tener contacto con su nuevo hijo. En este sentido todo se puso a favor de Gabriela en un momento en el que Osborne estaba muy distanciado de Guillén.

Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne ya conoce a su hijo y ha jugado muchas tardes con él Europa Press

Lo que aún no se sabe es si Bertín tiene pensado presentar al resto de sus vástagos, cinco en total, al sexto hermano, pero sería lógico y de buena ley que en un futuro todos conocieran al más pequeño de la familia.

Nadie califica al artista de mal padre, sino todo lo contrario, fe de ellos pueden darlo las tres hijas que nacieron durante su matrimonio con la fallecida Sandra Domecq y los dos con Fabiola,