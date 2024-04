Bertín Osborne reaparece públicamente y lanza una advertencia sobre su conflicto con Gabriela Guillén: "Hay cosas personales que se van a solucionar pronto"

Bertín Osborne ha vuelto a los escenarios tras haber atravesado un delicado bache de salud. Casi tres meses después de su retirada temporal, el artista ha retomado sus compromisos musicales y ayer reapareció públicamente por un motivo muy especial: cantar en el concierto benéfico de "AMACOVID" , la Asociación Madrileña de afectados por el Covid, en San Sebastián de los Reyes.

Fue esta misma enfermedad la causante de su retiro musical tras contagiarse en enero de coronavirus. Bertín Osborne ha vivido unos meses muy complicados de salud por el virus y ahora, casi cinco meses después, por fin se ha sentido preparado y con fuerzas para volver a subirse a un escenario, a pesar de no estar todavía al cien por cien, tal y como el mismo desveló ayer ante las cámaras nada más terminar el concierto. "Lo he dado todo porque aquí si vienes hay que darlo todo" pero "hace unas semanas todavía estaba mal, he estado malo como un perro", confesó el artista.

Amable y conciliador con la prensa, explicó que, aunque "hay veces que a uno no le apetece hablar de nada", intenta siempre atender a los compañeros. "Procuro serlo, pero todos somos humanos y llega un momento en el que las mismas cosas te molestan, y dices "no tengo nada de contar nada"".

Bertín Osborne se sincera en su regreso a los escenarios. De su salud a su desconocida amistad con Frank Sinatra Europa Press

Sonriente, Bertín aseguró que "no me cuida nadie, yo solo, tengo un perro nuevo", pero sí recalcó el papel fundamental de sus hijas, que han estado a su lado en todo momento tras infectarse de coronavirus: "Mis hijas maravillosas, como siempre, es que están tan bien educadas". Además, también se pronunció sobre la boda de Ana Cristina Portillo, a la que considera su cuarta hija. La joven pasará por el altar el próximo mes de septiembre y el artista será uno de los invitados de honor.

Antes de terminar su intervención, Bertín lanzó un advertencia sobre el conflicto que mantiene con Gabriela Guillén. Aunque no quiso pronunciarse sobre el asunto, fue muy tajante: "Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto" pero que "en el momento que estén os lo diré, pero cuando se sepa".