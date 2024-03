Última hora sobre la salud de Bertín Osborne: su hija Eugenia desvela su estado

La salud de Bertín Osborne mantiene en vilo a su familia. Si en las últimas semanas se ha hablado mucho de Gabriela Guillén y la batalla que ha iniciado contra el presentador para demostrar que es el padre de su hijo, lo cierto es que este entuerto ha quedado aparcado por cuestiones de fuerza mayor. Mientras la justicia sigue su curso y la ciencia hace su trabajo para demostrar el parentesco entre las muestras de ADN, la familia del cantante se ha volcado en su cuidado. Y es que las últimas informaciones sobre su estado no eran buenas, dejando evidencia de que las secuelas del Covid que sufrió en enero siguen persistiendo y provocándole un calvario personal. Por fortuna no está solo, pues sus hijas no se han separado de él en ningún momento, turnándose entre ellas para mantenerse informadas.

Bertín Osborne en abril de 2023 Gtres

Mientras que este jueves era Alejandra Osborne la que se enfrentaba a la tarea de dar el último parte de salud de su padre, ahora le ha llegado el turno de su hermana, Eugenia Osborne. Demostrando que la familia está tranquila pese al susto inicial de la complicación de la salud de Bertín, su hija pequeña ha estado afrontando sus quehaceres profesionales que le llevaban a ser imagen de una bebida frente al photocall. Allí intentó no dejar que la salud de su padre protagonizase la jornada, de ahí que eludiese en la medida de lo posible las preguntas de los reporteros y que el tema saliese a colación en los corrillos.

Eugenia Osborne ha querido tranquilizar un poco el ambiente de preocupación surgido esta semana. Desde la revista ‘Hola’ se hablaba del “infierno” que ha sufrido el presentador estas últimas semanas por culpa de las secuelas que aún arrastra de la enfermedad del coronavirus. Se explicaba que tenía infección en las vías respiratorias, que la tos no se le iba y que las fuertes migrañas le obligaban a permanecer aislado en casa. Ahora su hija reconoce que todo “está mejor, de salud está mejor” y que la alarma generada sobre su estado no se corresponde con la gravedad real que presenta: “No nos tenemos que asustar nada, para nada”, prometía.

Bertín Osborne y su hija Alejandra Redes sociales

Al parecer, esta semana Bertín Osborne ha comenzado a experimentar cierta mejoría en su estado de salud frente al covid persistente. Así lo ha querido dejar claro su hija Eugenia Osborne, como ya comenzó a plantear su hermana Alejandra el pasado miércoles, al comprobar cierta mejoría en la salud de su padre: “Se encuentra mucho mejor, ha dicho que está mejor con las vitaminas que le están dando. Está más tranquilo y se va recuperando”, adelantaba. Eso sí, la hija se quedaba muda cuando salía en la conversación el nombre de Gabriela Guillén y su hijo, que aún está a la espera de que la justicia le indique si comparten padre. “De eso no tengo ni idea”, se aleja de la polémica, alegando que el presentador no ha querido hablar sobre esta cuestión con sus hijas aún, quizá a la espera de conocer los resultados de las pruebas de ADN que le saquen de dudas.