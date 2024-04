De Fabiola Martínez a Gabriela Guillén: todas se desmarcan de Bertín Osborne tras sus últimas (y polémicas) declaraciones sobre la fidelidad

Bertín Osborne vuelve a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país y no por su estado de salud. Recuperado, el artista prepara su regreso a los escenarios, que será el próximo 24 de abril en el concierto benéfico de la asociación AMACOVID en San Sebastián de los Reyes, fecha que afronta con ilusión. Mientras se prepara para el gran día, ha visto la luz la segunda parte de la entrevista que concedió "Thetest.es" y sus declaraciones sobre el amor y la infidelidad no han dejado indiferente a nadie, incluidas Fabiola Martínez y Gabriela Guillén.

En ellas, Bertín ha asegurado que "todos los hombres somos infieles porque los hombres son infieles con mujeres, no con cabras. O sea, somos todos infieles. Vosotras sois mucho más inteligentes, mucho más listas que los hombres. Entonces, a vosotras se os nota menos". Sobre el amor y qué tiene que tener una mujer para conquistarle, el artista ha declarado que nunca lo ha estado: "Para enamorarme, es imposible. Yo es que no me he enamorado. ¿Qué es exactamente estar enamorado? ¿Cuántas veces has escuchado decir estoy enamorada hasta las patas de Felipe, que es un tío excepcional? Un año después se escucha decir no si Felipe es un chuflas. Ahora estoy con Juanito, que ahora sí que estoy enamorado. No existe. Son sensaciones. Yo no sé si he estado enamorado alguna vez. Creo que sí, pero no estoy seguro porque no sé qué es realmente es estar enamorado".

Bertín Osborne y Fabiola Martínez GTRES

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Fabiola Martínez, su exmujer, siguiendo con la misma tónica de siempre, ha vuelto a desmarcarse del padre de sus hijos, asegurando que las últimas declaraciones de Bertín le pillan "muy al margen" porque está "a otras cosas" y luchando porque "no le "salpiquen", según han desvelado en "Y ahora Sonsoles" tras ponerse en contacto con la modelo. Del mismo modo, Gabriela Guillén, según ha revelado Beatriz Cortázar en el anterior medio citado, "está tocada e intentando desconectar de todo porque está intentando sanarse por dentro y por fuera. Está muy afectada".

Eugenia Osborne, siempre tan correcta, en su última aparición ante las cámaras ha echado un capote a su padre, al que conoce a la perfección. Con una sonrisa, ha dado la cara por Bertín y le ha quitado importancia al asunto. "Lo de siempre, los titulares de mi padre, yo la verdad es que no tengo ni idea de qué ha dicho, o sea que no te puedo decir nada", ha declarado la hija del presentador. Feliz por la recuperación del artista, Eugenia Osborne ha dado su último parte de salud: "Está mucho mejor. Hoy le he llamado pero no me lo ha cogido. Ayer me mandó un audio y lo escuché muy bien, osea que está mucho mejor".