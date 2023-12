Bigote Arrocet: "No salí con Bárbara Rey para hacer daño a María Teresa"

El plan navideño de Edmundo «Bigote» Arrocet no pasa por España. El humorista y empresario adelanta en exclusiva a LA RAZÓN que "me voy a Grecia con mi hijo Maximiliano, mis nietos y su esposa. Estaremos celebrando las fiestas con la familia de mi nuera. Las que no pueden venir son mi hija Gabriela y mi hermana Pety, que se quedan en Chile. Y mi novia, que trabaja para el Gobierno británico, está en Estados Unidos".

Le localizo en Londres, días antes de viajar a Atenas. En la capital inglesa residen su hijo Maxi y su familia. "Hace tiempo que no veo lo que se dice de mí en los programas de televisión. Llega un momento que pasas de escuchar mentiras. Prefiero curarme en salud", asegura. Sobre el supuesto romance que le atribuyeron con Bárbara Rey, para hacer daño a María Teresa Campos, el humorista responde rotundo: "Pero qué tontería es esa. No salí con Bárbara para hacerle daño a Teresita. Somos amigos desde hace más de cuarenta años. Es otra mentira más de las muchas que se dicen sobre mí. Igual que seguir insistiendo en que estuve liado con Gema Serrano, cuando jamás me he acostado con ella. Es una buena amiga, tengo amistad con su familia desde hace años y nada más". Y añade enfadado que "si cada vez que me veo con una amiga me inventan un rollo, no podré salir con nadie. Hasta publicaron que mi hermana y yo éramos novios, la confundieron con otra mujer. Antes de escribir algo hay que comprobarlo. O el código deontológico se va a tomar por saco. Ese es el drama..."

Personaje popular desde 1974

El pasado 29 de noviembre cumplió 74 años que no aparenta. Se cuida mucho y sigue una dieta equilibrada: "La gente piensa que tengo menos años, se olvidan de que me convertí en un personaje popular en 1974, cuando intervine en el "Un, dos, tres". Han pasado muchos años. Pero, digamos, que me conservo muy bien, llevo una vida muy sana".

Recuerda "con cariño a Teresita, nunca he hablado mal de ella, pero sus hijas se empeñan en decir lo contrario. Lo único que he comentado es que Terelu Campos y Carmen Borrego iban a ver a su madre muy poco mientras yo estaba con ella. Y me ratifico en ello porque lo he vivido. Estuve seis años con Teresa. Estuvimos muy enamorados, pero la relación se rompió porque se tuvo que romper. Y no quiero entrar en detalles… Me llaman de programas , y no voy, es que hablas y después te pegan la puñalada. Dicen que he vivido de las mujeres, que las he chuleado, que nunca aporté un euro mientras estaba con Teresita… Y es todo mentira. Se inventan las cosas para desprestigiarme, y no tienen ni idea de mi vida. Ahora va Carmen Borrego y dice que no le conseguí trabajo a su marido y a su hija... Puedo demostrar claramente que les coloqué bien colocados. Hasta en eso es una desagradecida. Y luego hay algunas que van a los programas a hablar mal de mí, y resulta que no me han visto en la vida. Hablan sin saber… Es realmente penoso».

Tras disfrutar de las Navidades, "regresaré a Sudamérica para ocuparme de mis negocios relacionados con la energía eólica. Me va muy bien, así que me río mucho cuando dicen que no tengo un euro, que estoy arruinado".

Hace tiempo que no le vemos actuando, pero recuerda "con mucho cariño las dos películas que hice junto a mi gran amigo, tristemente fallecido, Chiquito de la Calzada, "Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera" y "Brácula. Condemor II", que están entre las más vistas de la historia del cine español. O mi paso por el "Un, dos, tres" y mi gran amistad con Mayra Gomez Kemp, a la que adoro".