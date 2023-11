Arrocet advierte a las hermanas Campos: "Si inventan algo nuevo contra mi, les responderé adecuadamente"

Tenía pensado irse de España esta semana para atender sus negocios relacionados con la energía eólica en Chile, pero ciertos asuntos le mantienen, de momento, en nuestro país. Estos días los pasa en Madrid visitando a amigos y concretando una reunión con empresarios españoles para conseguir que inviertan en su empresa.

En el plano personal nos asegura que no quiere nuevos enfrentamientos con las hijas deMaría Teresa Campos, pero que “les responderé adecuadamente si se inventan algo nuevo contra mi”.

Deja caer que ahora mismo no tiene previsto conceder nuevas entrevistas… si no son necesarias. Ya ha dicho todo lo que tenia que decir y espera que Terelu y su hermana Carmen no calienten más la situación entre las dos partes. Sigue aferrado a la idea de que “no deje a Teresita por WhatsApp, ni fui un mantenido, y mienten los que dicen que me aproveché de la que fue mi pareja a lo largo de seis años. Todos los recuerdos que tengo de esa relación son buenos”.

Edmundo Arrocet se rompe al contar su versión de su historia de amor con María Teresa Campos y planta cara a sus hijas EUROPAPRESS

Le duele reconocerlo, pero asegura que los celos de Teresita fueron en aumento y acabaron siendo la causa de la ruptura. Aunque también está convencido de que las hijas de la comunicadora hicieron lo imposible para que el noviazgo con su madre se fuera a pique.