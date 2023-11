Carmen Borrego explota contra Edmundo Arrocet y lanza una durísima advertencia: "He vivido cosas que no he contado"

La entrevista de Edmundo Arrocet en "Viajando con Chester" con Risto Mejide sigue dando de qué hablar. Si ayer Alejandra Rubio respondía al cómico y desmentía algunas de las informaciones que desveló la última pareja de su abuela en el programa del sofá más famoso de la televisión, hoy ha sido el turno de Carmen Borrego desde "Así es la vida", espacio en el que es colaboradora.

La hija menor de la veterana periodista está harta de hablar de María Teresa Campos y Edmundo todas las semanas y así se lo ha hecho saber a sus compañeros. "Hace dos meses que murió mi madre, hoy hace dos meses, me quita la vida esto, estoy cansada de esto", declaraba la colaboradora. "Dije que mi madre había sido feliz con él durante un tiempo y no lo dudo. Lo que dije que lo peor que le había pasado a mi madre en la vida ha sido este señor, lo mantengo, mi madre sí fue feliz con él, pero el tiempo que fue feliz luego lo pagó muy caro", ha sentenciado.

Bigote Arrocet aconseja a María Teresa Campos: «Pasa de todo» larazon

Carmen Borrego, además, ha advertido que "he vivido cosas que no he contado por respeto a mi madre", reiterando que "todas estas declaraciones las tenía que haber hecho con mi madre en vida para que pudiera contestarle". "Que se vaya a Chile y no vuelva, que nosotras no hemos tenido una relación con este señor y no tiene porqué hablar de nosotras", declaraba, tajante, muy cansada de esta situación.

Para terminar, la hija de María Teresa Campos ha dejado bien claro que nunca compartirá plató con Edmundo. "Yo jamás me sentaría en un plató con este señor, quien hace daño a mi madre me lo hace a mí, por respeto a mi madre y a su memoria, no me sentaré con este señor, otra cosa es que mi madre estuviera viva y me dijera ‘pues siéntate a ver qué te dice’", zanjaba.