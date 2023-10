Bisbal, todas somos Chenoa

A mí, lo del beso de Rubiales a Jenni Hermoso no me pareció para tanto. Ahora bien, la invisibilización perpetrada por David Bisbal hacia Chenoa, me ha tocado la patatita. Yo aquí sí que noto que se me dispara la sonoridad y el feminismo y hasta una mala hostia difícilmente manejable. Jenni no está en mi casa, pero Chenoa sí. Chenoa somos todas. Desde ese día en que salió a la puerta de su casa a atender a los medios en chándal, llorosa, hecha un asco. Porque la había dejado Bisbal. Solo tras una ruptura dolorosa se atreve una a abrirle la puerta a nadie en chándal y despeinada, con cara de conejo con mixomatosis, y empezar a farfullar mientras te limpias los mocos y los lagrimones con la manga de la sudadera. ¿Cómo no vamos a querer a Chenoa? ¿Quién no ha tenido un día muy Chenoa alguna vez en la vida? Y luego la cobra, aquella cobra mítica encima del escenario durante el reencuentro de los triunfitos. Que daban ganas de esperarla abajo, pasarle el brazo por los hombros, llevársela de cañas y decirle muy seria, entre sorbo y sorbo, «tú pasa, tía». Y «no te merece». Y de verdad que no la merece. Porque ahora va y hace un documental sobre su vida y Chenoa no aparece.

La cantante Chenoa tras su ruptura sentimental con David Bisbal. larazon

Apenas se insinúa que igual hubo alguien en algún momento y que quizá entre ellos había algo. A ver, Bisbal, Chenoa debería tener un capítulo entero para ella en tu documental. Porque de ti nos enamoramos todas a través de sus ojos. A ver, yo no porque no me gustan tus rizos y te habría cortado el pelo, pero tú ya sabes lo que quiero decir. Además, ella habría ganado de no ser por ti. Pero claro, era fuerte, segura de sí misma, mona y encima se enamora del guapo y él de ella. Eso aquí penaliza. Así que este ninguneo ahora es feo y, además, inútil. Porque la vida no es Instagram y no puedes eliminar fotografías y hacer como que nunca existió. Porque todos nos acordamos y porque todas estamos con Chenoa.