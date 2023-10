La esperada respuesta de Chenoa al feo de David Bisbal por censurarla de su vida

Parecía que se iba a convertir en un asunto de Estado, pero las aguas van a volver a su cauce sin necesidad de que se desborden más. David Bisbalpresentaba este marte ante el mundo su documental en colaboración con Movistar Plus. Un trabajo audiovisual que ya puede verse en la plataforma y en el que no se hace gran mención a Chenoa, como así lleva hablándose desde hace unos días con gran fervor, pues son muchos los que claman al cielo ante tal injusticia. El almeriense habría borrado de su vida su relación con su compañera de ‘Operación Triunfo’, lo que algunos han entendido como un gesto poco elegante.

David Bisbal durante la presentación del documental Gtres

No es que para David Bisbal no exista Chenoa, pero quizá para él no fue tan importante en su vida como para reservarle un gran hueco en sus memorias. De ahí que pase de puntillas sobre lo vivido a su lado en sus años de juventud justo al dar el salto a la fama. Tampoco se ha mostrado muy a favor de airear lo que sucedió cuando se les acabó el amor y él se limita a reconocer que el final de su romance supuso “un cambio mío personal”. Quizá unas declaraciones muy austeras para el revuelo que supuso en su día y con los titulares que ha generado desde entonces, incluso a día de hoy con la llegada del documental.

Pero la casualidad ha querido que Chenoa tuviese agendada una salida pública el mismo día en que su exnovio removía el pasado. Claro está, las preguntas han sido obligatorias durante la cena de nominados de Los 40 Music Awards. La cantante no quería centrar el interés de la noche en David Bisbal, más ahora que ha conocido que él no ha tenido la misma deferencia con su documental. De ahí que se mostrase esquiva, pero muy contundente: “No lo he visto, pero creo que es una cosa muy bonita ver que, a pesar de los caminos diferentes, hemos salido los dos de ‘Operación Triunfo’ y seguimos aquí. Yo estoy cerrando mi círculo presentando la edición de 2023 y, aparte de esto, hay mucha gente que ha salido de esta plataforma”.

Chenoa nueva presentadora de 'Operación Triunfo'. GTRES

Como se habrá podido comprobar, Chenoa reconoce que no ha visto el documental de David Bisbal y no sabemos si entrará entre sus planes próximos para una fría tarde otoñal. Lo que no parece muy dispuesta a contribuir a la promoción de este trabajo en el que se le ha censurado tan deliberadamente, por eso, ante la insistencia por conocer su opinión, ella se limita a desearle “a todo el mundo lo mejor siempre”. Está en un buen momento de su vida, tanto a nivel profesional como personal, por lo que trata de esquivar las polémicas siempre que pueda, pues remover el pasado tan solo puede reabrir viejas heridas ya olvidadas.