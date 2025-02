Blake Lively, devastada por la muerte de Michelle Trachtenberg: "Las verdaderas tragedias de la vida son las que te sorprenden un miércoles cualquiera"

El mundo de la televisión está de luto. Michelle Trachtenberg fue ayer encontrada sin vida en su apartamento de New York cerca de Columbus Circle, según ha informado "The New York Post". De momento, se desconoce la causa de la muerte de la actriz, aunque las autoridades ya han confirmado que no ha sido por un crimen violento.

La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y ha causado una gran conmoción en los fans de "Gossip Girl" y "Buffy Cazavampiros". Desde la última hora del día de ayer, las redes se han inundado de mensajes de recuerdo hacia Michelle Trachtenberg.

Blake Lively, rota de dolor por la inesperada pérdida de su compañera en "Gossip Girl, ha compartido en su perfil de Instagram una desgarradora carta hacia la actriz a modo de despedida. "Era energía. Sabías cuándo entraba en una habitación porque la vibración cambiaba. Todo lo que hacía, lo hacía al 200%", comienza diciendo la esposa de Ryan Reynolds. "Se reía a carcajadas, se enfrentaba directamente a la autoridad cuando sentía que algo estaba mal, se preocupaba profundamente por su trabajo, estaba orgullosa de ser parte de esta industria por más doloroso que pueda ser a veces. Era leal a sus amigos y valiente por aquellos que amaba, era grande y audaz y claramente ella misma. No solo quería brillar ante la cámara, también le gustaba crear una experiencia agradable para cualquiera que estuviera a su alrededor, incluso hasta el sutil olor de su brillo de labios, porque le importaban los detalles dulces", describe Lively sobre Trachtenberg, alabando su figura.

"El tiempo pasa. Das por sentado que tienes la oportunidad de ver a un viejo amigo. Las verdaderas tragedias de la vida son las que te sorprenden un miércoles cualquiera . Que su trabajo y su enorme corazón sean recordados por aquellos que tuvieron la suerte de experimentar su fuego", finaliza la actriz junto a una fotografía del primer día que se conocieron rodando "Gossip Girl".

Los actores de "Gossip Girl" se despiden de Michelle Trachtenberg

Blake Lively no ha sido la única en despedirse de la actriz en Instagram. Otros compañeros de Trachtenberg de la ficción adolescente también le han dedicado unas emotivas palabras de despedida en redes, como Ed Westwick y James Marsters. "Muy triste por enterarme de la muerte de Michelle Trachtenberg. Envío mis condolencias", ha escrito el actor que interpretó al inolvidable Chuck Bass en Instagram.