Boris Izaguirre desvela en qué punto está su relación con Isabel Preysler en estos momentos

Tamara Falcó sigue inmersa en sus preparativos para su enlace matrimonial con Íñigo Onieva el próximo 8 de julio en 'El Rincón'. Aún se desconocen quiénes serán los invitados al que promete ser uno de los eventos del año de la crónica social y todavía hay muchísimas incógnitas por descubrir. Una de ellas es, por ejemplo, si finalmente Boris Izaguirre asistirá a la boda de la socialité. El venezolano, Isabel Preysler y la marquesa de Griñón han mantenido una estrechísima relación de amistad hasta el pasado mes de octubre, cuando el escritor le dedicó una incendiaria columna en 'El País', después de malinterpretar las polémicas declaraciones de la joven durante el Congreso Mundial de las Familias en México.

Las palabras de Tamara Falcó durante el acto religioso ofendieron a Boris Izaguirre, que interpretó su discurso como un ataque al colectivo LGTB. La marquesa de Griñón, tras el revuelo mediático, tuvo que salir a explicar sus declaraciones, que fueron absolutamente malinterpretadas. Pero ya era tarde para el venezolano, que se despachó con ella en su columna, algo que, aunque ha pedido mil veces perdón, no ha perdonado ni Isabel Preysler ni su hija.

Boris Izaguirre y Tamara Falcó GAA/GEN GTRES

Y ahora, seis meses después, Boris Izaguirre, en su última intervención pública en la presentación de su zarzuela 'Trato de favor', se ha pronunciado sobre en qué punto se encuentra su relación con la 'reina de corazones'. Y es que, en la obra que ha estrenado, el venezolano ha plasmado parte de sus experiencias y en algunos versos hay referencias a Isabel Preysler. "En una de las canciones se menciona a Isabel Preysler porque ella es para mí una persona sumamente importante", ha desvelado sobre la madre de Tamara Falcó.

Sobre ella, también ha aclarado en qué punto está su amistad. "No diría tal cual que no haya relación, Isabel está muy dolida por una metida de pata mía de la cual asumo totalmente mi equivocación", ha confesado sobre la socialité. El venezolano ha vuelto a entonar el mea culpa y ha asegurado que "lamento muchísimo haber creado esta situación". De momento, no ha habido respuesta por parte del clan y cree que lo mejor, en esta situación, es que "en este momento, corresponde, saber esperar y es realmente lo más importante".