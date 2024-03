La bronca en plena calle de Carlo Costanzia y su ex: entre insultos y amenazas

Alejandra Rubio no podía disimular su alegría al iniciar una nueva relación con Carlo Costanzia. El hijo de Mar Flores parece haberle trastocado los planes hasta el punto de replantearse la idea de volver a tener novio, tras años disfrutando de la soltería. Al menos eso decía ella, pues un exnovio subía a la palestra para recordarle que días antes de sus apasionados besos con el italiano él estaba en su vida en calidad de pareja. Ella lo negó, Terelu Campos lo confirmó y llegó el escándalo. Pero también la exnovia de Carlo ha querido poner los puntos sobre las íes al respecto, tensando la incipiente relación de la colaboradora y el actor. Hasta tal punto, que incluso han protagonizado una acalorada discusión en plena calle, a gritos y sin preocuparse de las miradas ajenas o el escándalo que protagonizaban.

Jeimy Báez hablando con Ana Rosa Quintana 'TardeAR'

Así lo han detallado desde ‘TardeAR’, informando del último episodio entre Carlo Costanzia y su exnovia, Jeimy Báez. Ella misma ya dejaba entrever que el modus operandi del intérprete y cantante es desaparecer cuando llegan problemas, pero ponerse en contacto con ella cuando lo considera oportuno. Al parecer, esto es lo que ha sucedido, pues el joven se presentó en el domicilio de la modelo, lugar en el que ha tenido lugar el encontronazo que ha dado el salto al programa de Ana Rosa Quintana.

Ha sido la propia Jeimy la que ha querido narrar lo sucedido en su piso de Madrid. Asegura que el actual novio de Alejandra Rubio se presentó en su casa con la intención de reclamarle ciertos aspectos. La tensión fue en aumento y acabaron discutiendo a viva voz, llegando incluso a insultarse: “Me levanté con llamadas de un número oculto. Luego me escribió uno de sus amigos para decirme que él quería cosas suyas que había aquí. Yo le dije que no había nada de eso, solo cuatro camisetas y algunos muebles y que no quería saber nada más de Carlo. Que mis padres vienen la semana que viene, que se pusiera en contacto con ellos y que, por favor, me deje tranquila”, comenzaba a relatar la joven a través de una llamada telefónica.

Carlo Costanzia Gtres

Aún nerviosa por lo sucedido, Jeimy cuenta cómo Carlo se personó en su domicilio, desoyendo lo que le dijo a su amigo de aplazar la entrega de sus enseres a la semana siguiente: “Se presentó aquí en mi casa a las 10 de la mañana. Me llamó desde la calle y empezamos a discutir. Él abajo y yo arriba desde el balcón. Estaba fuera de sí, nervioso, queriendo subir a mi casa. Me insultó. Se pasó un poco, sí. Le pedí que se fuera, que iba a llamar a la policía”.

Fue entonces cuando Carlo Costanzia se marcha, para después llamarla por teléfono para tratar de razonar: “Se marchó, me llamó y ya estaba más calmado. Que solo quería pedirme disculpas, hablar las cosas como la gente normal. Me dijo que lo sentía mucho. Habló hasta con mis padres. Les dijo lo mismo: que me quería, que lo sentía. Pero no lo entiendo. Aquí llegó diciéndome de todo. No me creo nada de Carlo ya. Quería como justificar la liada que me había hecho al decirle a mis padres que me quería. No lo entiendo. No sabía nada de Carlos y, de repente, aparece aquí en mi casa de la nada”, asegura la joven, que no quiere volver a su lado, más sabiendas de que ha iniciado un romance con Alejandra Rubio. ¿Sabrá la hija de Terelu Campos que su chico ha visitado a su ex en su casa?