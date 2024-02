El exnovio de Alejandra Rubio tira de la manta: conoce a Terelu Campos y ella lo confirma

Alejandra Rubio ha comenzado una relación bomba con Carlo Costanzia, que continúa en boca de todos, semanas después de las fotos de sus apasionados besos. Pero quienes ha tomado la palabra han sido sus ex. Primero era Jeimy, quien fuese novia del hijo de Mar Flores, que narró con crudeza lo vivido con él, aunque hay detalles que bailan y se han demostrado que no son del todo ciertos. Pero ahora llega el turno de un exnovio de la hija de Terelu Campos, que también ha confiado en ‘TardeAR’ para denunciar los feos que le habría hecho. Entre ellos, el haberle negado públicamente, algo que no solo Alejandra ha hecho en varias ocasiones, llegando a decir que le ha visto más en televisión que en persona. Ante esto, Alberto, como así se llama el joven, se ha sentado en el plató para dejar su versión clara.

Alberto, exnovio de Alejandra Rubio TardeAR

A Ana Rosa Quintana le ha parecido “muy guapo” el que asegura haber sido la última pareja de Alejandra Rubio antes de aparecer Carlo Costanzia en escena. “Tengo pruebas y voy a demostrar que todo lo que he dicho es verdad. Alejandra dice que no sabe de mi existencia…”, deja el final de la frase en el aire, mientras en las pantallas del plató se muestran fotos de la pareja muy acaramelados. “Según ella, éramos novios, se lo decía a mi entorno y a su entorno nos presentaba como tal”, mantiene el joven, que fecha su romance entre noviembre y enero. Tres meses intensos para él, que ella parece no recordar.

Se conocieron en un bar y comenzaron a hablar y de ahí surgieron las primeras citas. La relación, según él, se asentó hasta poder denominarse “novios”. De hecho, asegura que incluso ha podido conocer a Terelu Campos (tres veces, incluido en Nochevieja) y a su entorno. Ella también conoció a la familia de él. Pero de un día para otro desapareció de su vida. Acordaron un encuentro un sábado de finales de enero y jamás volvió a saber de ella. Después entendió el motivo cuando se topó con las fotos de los besos con Carlo Costanzia en el kiosco rosa. Se ha sentido dolido, utilizado, aunque reconoce que no tenían ningún plan de futuro más allá de quedar el fin de semana, cita que se canceló.

Alejandra Rubio Así es la vida

Terelu Campos no ha podido quedarse callada al ver que su supuesto yerno la nombraba. Lo hacía a través de los colaboradores del programa, queriendo dejar claro que, si bien es cierto que Alejandra se lo presentó, en ningún momento pronunció la palabra “novios”. La presentadora, además, ha destacado el supuesto interés del joven por hacerse famoso y salir en televisión. Él responde: “Si me hubiese querido aprovechar, lo hubiese hecho desde el minuto uno. Se ponen en contacto conmigo, yo no lo busco. Les digo que no quiero que salga mi imagen, ni mi nombre, pero a raíz de que ella dijese que no sabe quién soy…”, dice Alberto desde el plató de Ana Rosa Quintana. Este punto el programa lo ha confirmado, que fueron ellos quienes le localizaron y le han pedido dar el paso que ahora le granjea críticas por parte de las Campos, aquellas que pudieron ser su familia política, al menos durante tres meses. Un recuerdo que podría ser pasajero, de no ser porque Alejandra Rubio le tatuó en la muñeca. ¿El qué? El propio nombre de la colaboradora, al menos como la conocen sus amigos en la intimidad. También él, como ex.