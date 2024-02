Alejandra Rubio se desdice tras negar a su ex: “Es evidente que le conozco”

Este miércoles, el que asegura ser novio de Alejandra Rubio se sentaba en el plató de ‘TardeAR’ para denunciar los feos que ha sufrido. En un primer momento salió a la palestra para quejarse de que se ha sentido engañado, pues la colaboradora le citó un sábado y nunca más volvió a saber de ella. Días después entendió el motivo, al ver en el kiosco rosa sus apasionados besos con Carlo Costanzia. La joven de reía, diciendo que no era su novio y que incluso ha sabido más de él por televisión que en persona. Pero Alberto, como así se llama, puso sobre la mesa fotos que probarían su idilio desde noviembre a enero. Tres meses en los que coincidió con la que sería su suegra, Terelu Campos, incluso el día de Nochevieja. Un día después, Alejandra Rubio ha tomado la palabra y se ha negado a sí misma.

Si al principio decía que no ha existido nada entre ellos, ahora cede en su testimonio y reconoce que algo hubo. “Me da una vergüenza esto que me muero, sinceramente. No sé qué decir. Yo no he negado a esta persona en ningún momento, si esta es la excusa que tiene él para sentarse en un plató de televisión está muy equivocado”, comienza a decir en el paltó de ‘Así es la vida’. Ahora matiza sus palabras de semanas atrás: “Yo solo he dicho que a mis novios los habéis conocido y es así, cuando yo he tenido una pareja estable ha salido. No sé, no creo que tenga que dar explicaciones cuando estoy soltera”, mantiene muy nerviosa, pese a la soltura mostrada en otras ocasiones frente a las cámaras.

Al ver que fotos de ambos compartiendo ocio y en actitud cariñosa, al final reconoce que “es evidente que le conozco”. Eso sí, establece un límite: “De ahí a tener una relación estable con esta persona, no es así. Le conozco, le he visto, hemos compartido. No he cabalgado ninguna relación, por supuesto que no. Se habló un momento de vernos y yo le dije que cuando quiera nos veíamos. Él dijo el sábado, le dije que vale y ya no le contesté más”, detalla, dejando claro que en ningún momento coincidió su idilio con Alberto con el que ahora ha iniciado con Carlo Costanzia: “No estábamos juntos para nada”.

Es ahí cuando a Makoke le han asaltado las dudas y le ha preguntado por esa cita en Nochevieja en la que su ‘no novio’ coincidió con Terelu Campos. Ahí Alejandra Rubio se ha puesto especialmente inquieta: “Es que Makoke, vamos a ver, me pone muy nerviosa estas cosas. Que yo tenga que ver a una persona, supuestamente anónima, sentada en un plató de televisión hablando de mi vida, cuando ni yo misma lo hago… me parece muy fuerte. Y ya está, ya estoy acostumbrada. Llevo tres semanas viendo de todo, escuchando de todo y yo creo que ya está”, responde sin entrar en la materia preguntada. “Para mí esto está más que acabado, solo quiero seguir con mi vida, estar tranquila”, mantiene para rematar con una frase contundente que ha despertado el aplauso del público: “Si no se quiere televisión, uno no se sienta en un plató”.