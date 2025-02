Victoria Federica: "Odio los pantalones pitillo, pero me encantan los chinos"

Seguimos ha vueltas con la entrevista de Victoria Federica de la que cada día se puede sacar un titular nuevo. Y aunque la hija de la Infanta Elena es muy reacia a los micrófonos, se ha mostrado especialmente sincera en el pódcast de la marca de moda Nude Project de la que es imagen de la nueva campaña de mujer junto a Belén Esteban. Después de dar su primera entrevista a Vicky Martín Berrocal o ser entrevistada en el plató de 'El Hormiguero', ahora la hija de la Infanta Elena nos ha dejado una gran charla en este podcast, y además de alabar el estilo de su tía la Reina Letizia, nos ha dejado sus preferencias en moda.

Victoria Federica ha dejado claro que odia los pantalones pitillo, y es una tendencia que no quiere que vuelva. Aunque sentimos decirte Vic, que este 2025 vuelven con fuerza. Aunque también ha explicado que le encantan los chinos, aunque bromas a parte, hablaba de los pantalones chinos que le encantan para moda masculina. Después de convertirse en la imagen de los carteles de San Isidro en Madrid, Victoria Federica se sentaba con Bruno y Álex para darse conocer mucho mejor, y hablar de su vida, y de moda. Un jersey de la firma Victoria Federica, que ya está a la venta, y que no puede ser más 'preppy', como salido de Blair de 'Gossip Girl', como la misma marca explica en su página web. O lo que es lo mismo, muy pijo y royal por su parte. La colección demuestra que lo sofisticado y lo provocador pueden coexistir y romper todas las barreras entre lo classy and trashy, mostrando cómo un look chic puede tener ese toque gangster y rebelde que nunca pasa de moda. Como este jersey de lo más Gossip Girl de Vic.

Unas tendencias en moda que Victoria Federica nos ha dejado claro en esta entrevista, que se ha convertido en nuestra favorita.