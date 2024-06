Carmen Borrego y su motivo para no acercarse a su hijo tras meses sin hablar

Este miércoles fue un día especialmente duro para Carmen Borrego, pues su hijo cumplía 34 años alejado de ella. José María Almoguera quiso romper lazos con su madre mientras ésta estaba aún en ‘Supervivientes’. A su llegada de Honduras se encontró de frente con la portada de una revista en la que su vástago le ponía de vuelta y media, a la vez que anunciaba su ruptura matrimonial con Paola Olmedo. Crisis, por cierto, de la que también le culpaba, aunque ahora parece que la pareja ha retomado su unión, aunque de forma discreta y reservándose los detalles en privado. Pero el distanciamiento entre madre e hijo pesa cada vez más según pasan los meses, de ahí que se le haya plantado una importante cuestión a la protagonista: ¿Por qué no sube corriendo al control de cámaras a abrazar a su hijo?

Carmen Borrego llorando en directo Así es la vida

Cada día que Carmen Borrego acude a su puesto de trabajo como colaboradora de ‘Así es la vida’ lo hace sabiendo que puede suceder un encuentro casual con su hijo. José María está en el control de cámaras y ve cada detalle desde decenas de ángulos posibles, pero aparta la mirada cuando ve a su madre aparecer por el fondo del pasillo, esquivando cualquier opción de reconciliación. Este gesto ya se ha producido, pero aún no ha llegado aquel en el que la colaboradora tome el control de la situación, salve los escasos metros que le separa de su hijo y le pida hablar después de meses sin mediar palabra. Carmen se niega en rotundo a dar este paso.

Carmen Borrego ha felicitado a su hijo en privado y también en público, convertida en un mar de lágrimas. Eso sí, se reserva para sí misma si recibió respuesta a su mensaje. Más tranquila y con las emociones controladas tras pasar el día del cumpleaños de su hijo sola, ha valorado por qué lloró este miércoles mirando a cámara: “Me derrumbo cuando verbalizo que hace 34 años… y pienso que me está escuchando arriba y no puedo, creo que es humano”. Dicho esto, la colaboradora asegura que no quiere ponerle las cosas más complicadas a su hijo, pues sabe que si fuerza las cosas tan solo logrará alejarlo más si cabe. Es por eso que prefiere mantener la atención alejada de él, lo que pasa también por controlar sus propios impulsos: “No quiero derrumbarme más en público, no me gusta”.

José María Almoguera Así es la vida

Por ello, deja clara su postura de “hablar lo menos posible del tema, aunque sea actualidad y entiendo que me preguntéis (…) Mi mensaje es el mismo, estoy aquí y voy a seguir estando”, trata de zanjar el tema sobre su hijo. Y es que siempre le ha abierto las puertas a que él decida perdonarla y retomar la relación. Eso sí, no será ella quien dé ese paso de acercarse a él cuando se lo encuentre en los pasillos de Mediaset, pues no desea que ese gesto sea la comidilla de la semana y suponga un momento de tensión para su vástago: “Para mí es montar un escándalo, montar un numerito ante la prensa o subiendo al control del programa no favorece a mi relación con mi hijo”.

De ahí que Carmen Borrego se mantenga firme en su estrategia inicial, aunque no le esté dando buenos resultados todavía: “Mi distancia y mi manera de transmitirle a él mis sentimientos creo que es lo correcto, porque imponerle algo sería incendiar (…) Conozco muy bien a mi hijo y creo que él lo está pasando mal y que lo esté pasando mal le bloquea al tomar decisiones”, trata de excusarle, sabiendo que su situación mejorará con el paso del tiempo, aunque le toque esperar más de lo deseado, con el sufrimiento que esto está conllevando: “Tengo las esperanzas intactas de que esto, tarde o temprano, se va a solucionar. Es muy difícil, pero creo que la única solución es mantenerme al margen y la distancia, porque además ya lo he vivido antes. Nosotros tuvimos un problema anterior y nos reconciliamos y no fue público”. Es por eso que si fuerza un acercamiento o sube al control de cámaras a verlo, sabe que terminará “empeorando las cosas, conozco muy bien a mi hijo y sabré cuándo es el momento”, termina la conversación. Y es que, pese a la insistencia de sus compañeros en ‘Vamos a ver’, se limita a decir que ella sabrá cuándo ha llegado el momento idóneo para buscar un acercamiento con José María.